Dos heridos moderados tras la colisión y vuelco de dos vehículos en Ingenio

Dos varones han sufrido lesiones de carácter moderado a primera hora de este martes como consecuencia de un fuerte choque entre dos automóviles en la carretera GC-100, dentro del término municipal de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 del archipiélago, el suceso ha desencadenado un importante despliegue de los servicios de rescate y seguridad.

El reloj marcaba las 05:42 horas cuando los servicios telefónicos de asistencia recibieron el aviso de un aparatoso accidente de tráfico en la citada vía. Por motivos que todavía se encuentran bajo investigación, los dos vehículos impactaron entre sí de manera violenta, lo que provocó que uno de los turismos terminara volcando sobre la calzada. El impacto dejó a uno de los ocupantes atrapado en el interior del habitáculo, imposibilitado para abandonar el coche por sus propios medios.

Ante la gravedad de la situación descrita por los alertantes, se activó de inmediato al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Los bomberos desplazados al lugar procedieron a realizar las pertinentes maniobras de excarcelación para liberar al ocupante atrapado de forma segura. Posteriormente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se hizo cargo de la evaluación clínica de las víctimas en la misma carretera.

Una vez estabilizados en el lugar de los hechos, los dos afectados, uno de ellos de 43 años de edad, fueron introducidos en ambulancias para su urgente evacuación. El destino fue el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde han quedado ingresados para ser sometidos a pruebas diagnósticas y recibir el tratamiento médico adecuado a sus heridas, que en principio no revisten riesgo vital.

El dispositivo de intervención se completó con la llegada del Servicio de Conservación de Carreteras dependiente del Cabildo, cuyos operarios se afanaron en retirar los restos de carrocería y los fluidos para restablecer la seguridad en la vía. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Local colaboraron en la regulación del tráfico, mientras que la Guardia Civil ha elaborado el correspondiente atestado para esclarecer las causas de esta colisión.