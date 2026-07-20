El Cabildo de Tenerife rescata a los ayuntamientos con 81 millones para tapar décadas de abandono en la red de agua

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde al nuevo Plan de Cooperación Municipal 2027-2031, una hoja de ruta que movilizará 80,85 millones de euros. El objetivo es frenar el deterioro crónico del ciclo integral del agua y renovar una red de saneamiento que, irónicamente, hace aguas en los 31 municipios de la isla.

El vicepresidente insular, Lope Afonso, ha presentado esta medida como un esfuerzo inversor sin precedentes. Sin embargo, un análisis detallado de la partida refleja un rescate financiero y técnico en toda regla frente a la parálisis de las Corporaciones Locales. Las arcas insulares asumirán el 79% de la factura global, inyectando más de 60,8 millones de euros, mientras que los Consistorios, asfixiados en muchos casos por el gasto corriente, apenas tendrán que hacer frente al 21% restante.

Subvención técnica y tutela administrativa

La falta de músculo financiero y de personal cualificado en los Ayuntamientos ha forzado al Cabildo a ir un paso más allá en su política de tutela institucional. Para evitar que la burocracia local paralice la ejecución de las obras, la Corporación Insular ha decidido asumir íntegramente los gastos derivados de los estudios geotécnicos, la redacción de proyectos y las direcciones de obra. Este movimiento supone un desembolso extra de 3,85 millones de euros.

La consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, ha defendido este modelo de reparto argumentando que permite liberar recursos locales para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Los municipios de menos de 7.500 habitantes verán cubierto el 95% del coste total de sus infraestructuras hidráulicas. Además, el Cabildo garantiza una asignación fija de 1,5 millones de euros por localidad, asumiendo de facto una competencia básica que los Consistorios no logran sostener de forma autónoma.

El coste de llegar tarde al saneamiento insular

El problema de fondo trasciende el mero reparto de fondos. Tenerife llega tarde a la modernización de su ciclo del agua, una dejadez que los ciudadanos ya pagan a través de un servicio deficiente y de las continuas advertencias y sanciones de la Unión Europea por los vertidos de aguas residuales al mar.

Mientras las Administraciones Locales priorizan otras partidas presupuestarias de mayor rédito electoral a corto plazo, el mantenimiento de las tuberías y depuradoras queda relegado hasta rozar el colapso. Ante este escenario, en lugar de fomentar fórmulas de colaboración público-privada que aporten eficiencia y control del gasto, la Administración opta de nuevo por la vía del subsidio. Un parche de 81 millones que aliviará las averías más urgentes, pero que perpetúa un modelo donde el esfuerzo fiscal del contribuyente insular cubre las carencias de gestión de los alcaldes.