El Cabildo de Tenerife rompe con años de inacción e impulsa la gran transformación de la red viaria

El Cabildo contrapone a la parálisis presupuestaria de mandatos anteriores un giro de gestión en la red de infraestructuras de la isla. Con la presentación de su nueva planificación estratégica en carreteras, la institución insular confirma un viraje político basado en hechos y ejecuciones reales, comprometiendo una inversión global de 200 millones de euros hasta el año 2029. El plan contempla más de 80 actuaciones concretas que modernizarán e incrementarán la seguridad de más de 200 kilómetros de vías, abordando de frente problemas históricos de movilidad que afectaban directamente a la calidad de vida de los tinerfeños.

Este impulso político no se queda en meras proyecciones sobre el papel, sino que viene avalado por el ritmo inversor desplegado desde el inicio de la presente legislatura en 2023. En este periodo, el Ejecutivo insular ha ejecutado ya más de 170 millones de euros a través de 43 actuaciones plenamente desarrolladas. La voluntad de no desacelerar la maquinaria administrativa se traducirá en la licitación inminente, antes de que concluya el año, de un nuevo paquete de obras por valor de 32 millones de euros.

Prioridad absoluta a la TF-1 y equilibrio en las vías comarcales

El paquete licitatorio programado para antes de final de año tiene como actuación principal la rehabilitación integral del firme de la autopista TF-1, en el tramo de 42 kilómetros entre Santa Cruz de Tenerife y Güímar, con una inversión de 16 millones de euros. Los trabajos comenzarán este mismo mes de noviembre con la meta fijada de concluir el mandato con 44 kilómetros de la principal arteria del sur completamente reasfaltados.

De forma paralela, el Cabildo de Tenerife demuestra su compromiso con el equilibrio territorial al destinar un paquete de 8,2 millones de euros a cinco carreteras secundarias con alta demanda vecinal: Valle Jiménez, Agua García-Tacoronte, San Juan de la Rambla, la TF-152 (entre La Laguna y El Sauzal) y la TF-525 (entre Arafo y Güímar). A estas obras se suman otros 9 millones de euros consignados de forma conjunta para intervenciones en la TF-28 a su paso por Tíncer (Santa Cruz) y en la TF-21 en La Orotava.

Agilidad ante las emergencias y planificación estructural de futuro

Frente a la lentitud del pasado, la corporación insular ha acreditado además su capacidad de respuesta inmediata adjudicando por la vía de urgencia 30 obras de emergencia, valoradas en 12 millones de euros, para reparar los daños provocados en las vías tras el paso de la borrasca 'Therese'.

Asimismo, el plan se articula como un documento vivo diseñado para dejar resueltas las necesidades de la próxima década. Entre los grandes proyectos estratégicos cuya tramitación y suelo se están desbloqueando destacan la mejora de la carretera general entre Santa Cruz y La Laguna (15,5 millones de euros, cuya licitación se activará en 2027), la ambiciosa remodelación de la TF-42 entre Buenavista y Garachico (24 millones de euros) y la vía que conecta Garachico con El Tanque (16 millones de euros). Con esta hoja de ruta, el Cabildo consolidará la rehabilitación del firme y el acondicionamiento urbano de tramos que llevaban años esperando una solución definitiva.