El Gobierno canario, patronales y sindicatos acuerdan exigir 1.100 millones más en la financiación autonómica

El Gobierno de Canarias ha cerrado filas con las principales organizaciones patronales y sindicales del archipiélago para fijar una postura única de cara a la reforma del sistema de financiación autonómica. En el seno del Consejo Asesor, el Ejecutivo autonómico, la Confederación Canaria de Empresarios, CEOE Tenerife, CCOO y UGT han consensuado un bloque de negociación conjunto que reclama al Estado un incremento de aproximadamente 1.100 millones de euros en los recursos destinados a las islas.

El acuerdo busca reforzar la posición de la representación canaria en las reuniones técnicas que mantiene la Consejería de Hacienda, dirigida por Matilde Asián, con el Ministerio de Hacienda. El objetivo prioritario es perfilar una propuesta favorable antes de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), fijada para el próximo 29 de julio.

Máxima integración en el sistema y blindaje de la autonomía regional

El escenario actual de negociación contempla una cifra cercana a los 600 millones de euros a través del sistema general de financiación y algo más de 400 millones mediante un fondo de compensación. Ante este esquema, el frente común canario exige que la mayor parte de la cuantía se integre directamente en el sistema ordinario y que los fondos adicionales queden blindados y sean de libre disposición por parte de la comunidad autónoma, evitando condicionamientos rígidamente finalistas o decisiones discrecionales del Gobierno central.

En este marco, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que el archipiélago arrastra una situación de infrafinanciación y ha resaltado el valor del consenso alcanzado entre el Ejecutivo (CC-PP), los sindicatos y los empresarios. Clavijo ha remarcado además la exigencia unánime de mantener totalmente al margen de esta negociación los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y la financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

En la misma línea, el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha recordado que la propuesta planteada inicialmente por el Estado no resultaba satisfactoria por situar a Canarias en el tramo inferior del reparto autonómico. Domínguez ha señalado que la clave de la negociación radica en garantizar que los fondos de compensación queden anclados formalmente en los presupuestos para evitar la incertidumbre derivada de futuros ejecutivos centrales.

Apoyo sin fisuras del tejido social y empresarial

La postura unificada ha recibido la valoración positiva de todos los agentes del Consejo Asesor. Por parte de las organizaciones sindicales, la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, ha reclamado "altura de miras" a todas las partes negociadoras con el fin de asegurar partidas que redunden en el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, el secretario general de UGT en las islas, Manuel Navarro, ha celebrado que Canarias acuda a la cita del CPFF con una sola voz y al margen de la confrontación política.

Desde la vertiente empresarial, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha instado a negociar que los fondos de compensación funcionen como mecanismos de liquidez efectiva para dar respuesta a las necesidades reales del archipiélago. Por último, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha puesto el acento en la necesidad de ajustar las reglas de gasto y los criterios de reparto a las especificidades y sobrecostes inherentes a la condición de región ultraperiférica.