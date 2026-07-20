El joven tinerfeño de tan solo 19 años fulmina a Karl Marx desde la biología

La historia de las ideas suma hoy, lunes 20 de julio, un capítulo escrito desde Canarias. Llega a los lectores el texto que promete cambiar las reglas del debate intelectual. A sus 19 años y siendo la persona más jóven de España en publicar un libro de ciencias duras, el tinerfeño Ángel Barroso publica Superando a Marx. El jaque mate biológico. Este joven, diagnosticado de trastorno del espectro autista (TEA), con altas capacidades, no se conforma con criticar el colectivismo desde la política o la economía clásica. Su objetivo es más profundo, someter la doctrina de Karl Marx a la lupa implacable de las ciencias duras.

Editada por el sello insular LiberCan Libros, la obra despliega más de 1.400 páginas de análisis. Barroso mira de frente al pensador más influyente de los últimos dos siglos y encuentra un fallo estructural en sus cimientos. Marx, sostiene el autor, intentó codificar la civilización ignorando el hardware del ser humano. Diseñó su sistema social antes de que la humanidad descubriera el ADN, la genética o la neurociencia cognitiva.

El valor en la neurona

Resulta fascinante que la autopsia de un dogma que ha marcado el destino de medio planeta lleve la firma de un isleño en plena juventud. Detrás de estas páginas hay un trabajo titánico, una dedicación que humaniza la figura de un muchacho que ha decidido no comprar los dogmas heredados y cuestionar lo establecido con un rigor inusual.

He tenido la oportunidad de leer en exclusiva la obra, y ser capaz de admirar la genialidad de Ángel Barroso en trasladar el foco desde las viejas fábricas del siglo XIX hasta el cerebro humano. Demuestra que el valor reside en la neurona y no en el tiempo de trabajo, cierra detrás de sí el eterno debate sobre la teoría del valor, que para aquellos lectores menos allegados a las ideas marxistas, es como él mismo lo denomina un jaque mate biológico.

Esto es debido a que la teoría del valor trabajo, según la cual el valor de cualquier bien equivale a las horas invertidas en fabricarlo, permite al marxismo sostener que el empresario siempre roba una parte de ese esfuerzo, originando la plusvalía. Lo que la tesis de Barroso evidencia es que al derrumbar esta premisa inicial, el sistema entero colapsa. Si el valor no nace del reloj sino de la escasez y el deseo, mecanismos biológicos y subjetivos, el concepto de explotación se desvanece. Sin ese robo estructural, la lucha de clases pierde su coartada y la revolución comunista se queda sin justificación material.

El error de la escuela clásica

El autor tinerfeño es audaz. Asegura que los grandes economistas, desde Mises hasta Hayek, combatieron a Marx en el tablero equivocado. Discutieron sobre precios y eficiencia, asumiendo que la economía era el motor de todo. Barroso da un golpe de timón y afirma que la verdadera infraestructura de la sociedad es la biología humana. La economía es solo una consecuencia de nuestros instintos evolutivos. No se puede imponer una sociedad sin clases a un primate diseñado para la supervivencia individual y la búsqueda de estatus.

Vanguardia desde las islas

Para Canarias, el impacto de esta publicación que ve la luz hoy es innegable. El archipiélago se sitúa en el mapa del debate de vanguardia. El texto no es un panfleto de trinchera, sino una ejecución termodinámica. Barroso reconoce la capacidad analítica de Marx, pero le aplica la guillotina de la evidencia empírica. El sistema marxista no fracasó por una mala aplicación práctica, sino porque exige al cerebro humano procesar variables para las que no fue diseñado por la evolución.

Con este trabajo, queda claro que el talento no entiende de periferias. Desde su Tenerife natal, Ángel Barroso cierra un ciclo de dos siglos. Sentencia que el romanticismo filosófico se queda sin oxígeno frente al dato científico. La partida ha terminado.