Exigencia rotunda a Transportes: Canarias reclama blindar la conexión peninsular e incluir Fuerteventura como OSP

El Gobierno de Canarias ha elevado el tono ante el Ministerio de Transportes para exigir la restitución inmediata de la conectividad marítima directa entre Fuerteventura y la Península. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, anunció tras la reunión del Consejo de Gobierno la remisión de una carta oficial con una petición tajante: incorporar de manera prioritaria el puerto de Puerto del Rosario dentro de la nueva Obligación de Servicio Público (OSP).

La alarma saltó tras el vencimiento, el pasado 30 de junio de 2026, del contrato de OSP que cubría la ruta entre el archipiélago y Cádiz. La falta de previsión del departamento estatal, que no licitó a tiempo un nuevo pliego de condiciones, ha dejado a la isla majorera desprovista de su única escala directa con el puerto gaditano, generando una brecha crítica en el transporte de pasajeros y mercancías.

Un sobrecoste logístico que asfixia al tejido empresarial

La pérdida del enlace directo está teniendo consecuencias inmediatas y gravosas sobre la economía local. El corte de esta arteria marítima ha traducido la rutina comercial de Fuerteventura en un encarecimiento directo de las operaciones, una severa pérdida de competitividad y un incremento notable en los tiempos de tránsito.

Actualmente, cualquier camión de carga, contenedor o vehículo industrial con origen en Puerto del Rosario se ve obligado a realizar un rodeo logístico para llegar a Cádiz o regresar de la Península. Las empresas locales se están viendo abocadas a desviar sus fletes de forma indirecta a través de las escalas de los puertos de Arrecife, en Lanzarote, o de Las Palmas, en Gran Canaria, con el consiguiente sobrecoste operativo que termina impactando en la cadena de suministro insular.

Advertencias desatendidas y presión ante Marina Mercante

Desde el Ejecutivo autonómico remarcan que este escenario era perfectamente evitable. Rodríguez recordó que la Consejería ya había advertido por escrito al Ministerio de Transportes con bastante anterioridad al vencimiento del contrato el 30 de junio, instándole a convocar el concurso público con margen suficiente para no interrumpir el servicio. Sin embargo, la inacción del área estatal dejó vencer el plazo sin una alternativa articulada.

Ante esta situación, el Gobierno canario ha dirigido su reclamación formal a la Dirección General de Marina Mercante con una condición innegociable: el nuevo contrato de OSP que se licite debe subsanar de inmediato esta omisión y blindar la escala en Puerto del Rosario como punto neurálgico de la conectividad entre Canarias y el territorio peninsular.