"Fraude de ley", cómo la Agencia Tributaria manipuló los plazos para exprimir a un empresario isleño

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desmantelado una de las prácticas más opacas de la Agencia Tributaria. En una sentencia contundente, el tribunal ha anulado la inspección practicada a la empresa grancanaria Turisman 2000 e Hijos, concluyendo que la Administración actuó "en fraude de ley". El Estado disfrazó el inicio real de sus investigaciones con el único objetivo de esquivar el límite legal de doce meses que rige este tipo de procedimientos y que sirve como garantía para el ciudadano.

El origen de este pulso se sitúa en el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010 y apunta directamente al núcleo del Régimen Económico y Fiscal (REF). La controversia giró en torno a la aplicación de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), un instrumento diseñado para fijar capital en las islas permitiendo reducir la base imponible a cambio de reinvertir los beneficios. La sociedad aplicó este incentivo legal tras la venta de dos complejos de apartamentos turísticos en Maspalomas, momento en el que la maquinaria recaudatoria fijó su objetivo sobre ella.

Un calendario diseñado para asfixiar

La cronología de los hechos, expuesta en la sentencia, revela el modus operandi del fisco. En octubre de 2012, la inspección envió un requerimiento de información que la empresa contestó en apenas unas semanas. Sin embargo, no fue hasta marzo de 2015 cuando Hacienda notificó el inicio formal de las actuaciones, cerrando el caso en mayo de 2016. El tribunal subraya que hubo casi dos años y medio de silencio administrativo injustificado.

Los magistrados sostienen que la verdadera finalidad de aquel primer requerimiento no era recabar datos rutinarios, sino "preconstituir la prueba necesaria" en la sombra. De esta forma, el reloj legal de doce meses no empezaba a correr hasta que el inspector tenía el caso completamente armado contra el contribuyente. El fallo judicial determina que carece de sentido abrir un procedimiento formal en 2015 cuando la Administración ya disponía de toda la documentación desde finales de 2012. Esta maniobra dilatoria vulnera frontalmente el derecho del administrado a que sus asuntos se resuelvan en un plazo razonable.

La impunidad de la maquinaria estatal

Este caso trasciende a la empresa afectada y pone el foco sobre una anomalía democrática: la profunda diferencia estructural entre el Estado y el sector privado. Mientras el Estado dispone de recursos ilimitados para dilatar los tiempos a su conveniencia, es el tejido productivo quien soporta en solitario el desgaste financiero, la paralización de inversiones y la zozobra jurídica de una investigación sin horizonte. El plazo legal de doce meses no es un mero formalismo, sino el último dique de contención frente a un poder sancionador que se audita a sí mismo.

Ante la evidencia del varapalo judicial, la Agencia Tributaria ha declinado presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, asumiendo una derrota definitiva. La deuda ha prescrito legalmente y la Administración General del Estado ha sido condenada en costas. El balance final retrata las deficiencias del sistema: la factura de esta manipulación procesal la pagará el contribuyente a través de los presupuestos públicos, mientras que el entramado funcionarial que diseñó y ejecutó esta trampa burocrática no asume ningún tipo de responsabilidad patrimonial ni profesional.