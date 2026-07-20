La Palma planta cara a la ley vacacional para proteger a los afectados del volcán

El Cabildo de La Palma ha movido ficha ante la inminente aprobación de la nueva ley de alquiler vacacional en el Parlamento de Canarias. La institución ha remitido a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas con un objetivo claro: evitar que la futura normativa perjudique el desarrollo económico de la isla y, sobre todo, proteger a las familias que perdieron sus viviendas durante la erupción del volcán Tajogaite.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha pedido a las fuerzas políticas que afronten este debate desde el consenso y alejados de la confrontación partidista. A su juicio, se trata de una cuestión clave para el futuro de La Palma y para que los damnificados por el volcán no sufran un nuevo perjuicio cuando reconstruyan sus propiedades.

Proteger los derechos de los afectados por el Tajogaite

La principal petición del Cabildo pasa por garantizar que los propietarios cuyos alojamientos turísticos quedaron sepultados por la lava puedan recuperar también su actividad económica. La propuesta plantea que quienes ya explotaban legalmente una vivienda vacacional antes de la erupción puedan mantener ese derecho cuando reconstruyan el inmueble, siempre que estuviera inscrito en el registro correspondiente del Gobierno de Canarias.

La preocupación nace porque el proyecto de ley establece que una vivienda deberá tener al menos cinco años de antigüedad para poder destinarse al alquiler vacacional. Desde el Cabildo consideran que aplicar ese requisito a las viviendas reconstruidas tras el volcán supondría una "injusticia", ya que impediría a muchas familias volver a obtener los ingresos que tenían antes de perder sus casas. Además, sostienen que esa limitación contradice el espíritu de la Ley de Volcanes y de las normas aprobadas para favorecer la recuperación de la isla.

Blindar el modelo turístico de las islas verdes

Otra de las reivindicaciones de La Palma es preservar la conocida como Ley de Islas Verdes, un marco normativo específico que regula el desarrollo turístico de islas como La Palma, La Gomera y El Hierro.

El Cabildo considera que este modelo no debe quedar condicionado por las restricciones que introduce la nueva ley, ya que responde a una realidad muy distinta a la de otros territorios del Archipiélago. En la isla, recuerdan, el alquiler vacacional está mayoritariamente en manos de pequeños propietarios y no de grandes empresas o fondos de inversión.

Sergio Rodríguez defiende que esta actividad se ha convertido en un apoyo económico para muchas familias, ayuda a mantener población en las zonas rurales, favorece la recuperación de fincas agrícolas y apuesta por un modelo turístico alejado de la masificación.

El Cabildo reclama consenso antes de la votación

La institución insular también recuerda que trabaja en un nuevo Instrumento de Planificación Singular Turístico para reforzar la oferta alojativa tradicional. Sin embargo, insiste en que, mientras continúa la reconstrucción tras la erupción, la isla no puede permitirse perder plazas turísticas que contribuyen a reactivar la economía.

Por ello, Sergio Rodríguez ha advertido de que la redacción actual de la ley limita la posibilidad de que muchas familias obtengan ingresos complementarios y pone en riesgo un modelo que, asegura, ha sido clave para el desarrollo de La Palma. Con ese argumento, ha solicitado el apoyo de todos los diputados a las enmiendas que defenderá la isla durante la votación prevista para este miércoles.