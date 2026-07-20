La Policía Canaria detecta 27 infracciones a camiones de mercancías en Tenerife

La Policía Autonómica de Canarias, a través del Grupo de Transporte de su Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, ha llevado a cabo una intensa campaña de controles en las carreteras de Tenerife. En estrecha colaboración con el Servicio de Inspección del Transporte del Cabildo insular, los agentes han detectado un total de 27 infracciones administrativas durante tres jornadas de trabajo centradas exclusivamente en la vigilancia del transporte de mercancías por carretera.

Fruto de este exhaustivo dispositivo de control, las autoridades autonómicas procedieron a la inmovilización inmediata de cuatro camiones pesados que superaban con creces la Masa Máxima Autorizada para circular. Esta grave irregularidad representa un severo riesgo no solo para la seguridad vial del resto de conductores que transitan por la isla, sino también para el correcto mantenimiento de las infraestructuras de la red viaria, que sufren un deterioro acelerado debido al exceso de tonelaje.

Según los datos oficiales facilitados por el cuerpo policial, el desglose de las denuncias muestra un reiterado incumplimiento de la normativa básica del sector logístico. De las 27 sanciones impuestas en total, doce se formularon por carencia de autorización administrativa obligatoria para ejercer la actividad de transporte. Además, otras doce infracciones correspondieron a excesos de peso en la carga transportada, mientras que tres de las actas estuvieron directamente vinculadas con el uso indebido del tacógrafo, el dispositivo fundamental que registra los preceptivos tiempos de conducción y descanso.

En el caso concreto de los vehículos inmovilizados en los diferentes puntos de verificación, los conductores se vieron obligados a descargar la mercancía que excedía los límites legales antes de poder continuar su ruta de reparto. Para llevar a cabo estas comprobaciones in situ, siempre que los agentes percibían indicios evidentes de sobrecarga, recurrían al uso de una báscula portátil pesa-ejes. Este sistema tecnológico permite verificar la masa real con absoluta precisión sin necesidad de desviar el tráfico a estaciones de pesaje fijas.

Control del Transporte

Estos operativos especiales se enmarcan de manera integral dentro del Plan Anual de Inspección del Transporte por Carretera en el archipiélago. Su objetivo prioritario es garantizar el cumplimiento escrupuloso de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su equivalente autonómica, así como velar activamente por los derechos laborales de los profesionales del volante. Asimismo, esta labor de vigilancia es esencial para promover y asegurar una competencia leal entre las diferentes compañías que operan en este mercado.

De forma paralela a estas imprescindibles tareas de vigilancia a pie de carretera, el Grupo de Transporte ha querido poner en valor su labor académica e institucional. Durante los pasados meses de junio y julio, los agentes más experimentados han ejercido como docentes en el V Curso de Acceso a la Formación Básica de la Policía Canaria. Esta valiosa instrucción abarca desde la legislación más reciente hasta las técnicas idóneas para el manejo de equipos de medición, lo que resulta vital para cimentar la preparación de las futuras generaciones de policías autonómicos.