Las Canteras ampliará su zona de baño asistido con nuevos espacios inclusivos y accesibles

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a licitación las obras para ampliar y modernizar la zona de baño asistido de la playa de Las Canteras, un proyecto con el que pretende reforzar la accesibilidad universal en uno de los espacios más emblemáticos de la capital grancanaria.

La actuación, impulsada por la Concejalía de Ciudad de Mar y desarrollada por el Área de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con un presupuesto de 208.835,62 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los trabajos se llevarán a cabo en el entorno de la plaza Miguel Martín Fernández de la Torre, a la altura de la calle Tomás Miller, donde se encuentra el actual punto de baño asistido.

Más servicios para una playa accesible

El proyecto busca mejorar tanto el área de baño adaptado como los recorridos de acceso, con el objetivo de que cualquier persona pueda disfrutar de la playa en igualdad de condiciones.

Entre las principales actuaciones previstas destacan la instalación de una nueva estructura de sombra desmontable de aluminio marino, un espacio para facilitar la transferencia entre sillas de ruedas y sillas anfibias, una zona de hamacas adaptadas para personas con movilidad reducida y un área destinada a la preparación de actividades deportivas adaptadas, como el paddle surf.

Además, se colocarán dos nuevas duchas adaptadas, un parque infantil inclusivo y nueva señalética accesible con información en lectura fácil, pictogramas y otros recursos que faciliten la orientación de los usuarios.

Un sistema para personas con discapacidad visual

Una de las novedades del proyecto será la incorporación del sistema Audioplaya, una tecnología de apoyo al baño dirigida a personas con discapacidad visual que complementará el servicio de asistencia que ya presta la playa.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, destacó que la intervención "va más allá de la renovación de un equipamiento", ya que plantea una actuación integral basada en los principios de la accesibilidad universal.

Según explicó, el diseño del proyecto parte de un estudio técnico que analizó las condiciones de movilidad, orientación, comunicación y uso del espacio para eliminar las barreras existentes e incorporar soluciones que faciliten el desplazamiento y el disfrute de las instalaciones por parte de cualquier usuario.

Obras con menor impacto sobre la playa

Por su parte, el concejal de Ciudad de Mar, Pedro Quevedo, subrayó que el objetivo es que "Las Canteras sea una playa que pueda disfrutar cualquier persona en igualdad de condiciones", insistiendo en que la accesibilidad debe abarcar toda la experiencia, desde la llegada al arenal hasta el uso de sus servicios.

Las obras se ejecutarán mediante elementos prefabricados y desmontables, tanto en la estructura de sombra como en las pasarelas y pavimentos podotáctiles. Esta solución permitirá reducir el impacto sobre el entorno litoral durante los trabajos y facilitar su integración en la playa.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia 2030 de Ciudad de Mar y responde al compromiso municipal de seguir avanzando hacia unas playas plenamente inclusivas y accesibles para residentes y visitantes.