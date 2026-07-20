Las guaguas de Santa Cruz suman casi 390.000 pasajeros más y superan los 8,8 millones de viajeros

El transporte público urbano de Santa Cruz de Tenerife continúa ganando usuarios. Durante el primer semestre de 2026, las guaguas registraron un total de 8.815.319 pasajeros, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento supone 389.347 viajeros adicionales, consolidando la tendencia al alza del servicio en la capital tinerfeña.

Los datos, facilitados por el Ayuntamiento de Santa Cruz a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, reflejan que más de la mitad de los desplazamientos se concentraron en los distritos de Ofra-Costa Sur y Suroeste, que reunieron 4.877.000 pasajeros, el 55,32% del total.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que el crecimiento del número de usuarios responde a las mejoras que se han ido incorporando al servicio y defendió que el transporte público se está consolidando como una de las principales alternativas de movilidad para los vecinos. En este sentido, recordó la futura incorporación de 61 nuevas guaguas para reforzar la flota municipal.

Por su parte, la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, señaló que el Ayuntamiento continuará trabajando para potenciar el transporte urbano mediante el incremento de frecuencias y horarios, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades de los usuarios y favorecer una movilidad más sostenible.

Centro-Ifara lidera el crecimiento

Según los datos de Titsa, el mayor incremento porcentual de viajeros se produjo en el distrito Centro-Ifara, donde el número de pasajeros aumentó un 8,3%, hasta alcanzar los 972.390 usuarios.

No obstante, el distrito con mayor volumen de viajeros volvió a ser Ofra-Costa Sur, con 2.529.395 pasajeros, un 4% más que en el primer semestre de 2025.

Le siguió el distrito Suroeste, que registró 2.347.746 viajeros, lo que representa un crecimiento del 6,6% respecto al año anterior. Mientras, Salud-La Salle contabilizó 1.589.401 pasajeros (+3,9%) y Anaga alcanzó los 1.376.387 usuarios, con un incremento del 0,8%.

Las líneas que más crecen

Entre las rutas con mayor incremento porcentual destaca la línea 936, que conecta Intercambiador, Añaza, Santa María del Mar y Taco, con un crecimiento del 142,7%, hasta los 8.748 pasajeros.

También sobresalen la línea 948, que une Azanos con Playa de Almáciga y Benijo, con un aumento del 39,6%, y la línea nocturna 971, entre el Intercambiador y Ofra, que registró un incremento del 16,1%, alcanzando los 25.919 viajeros.

En términos absolutos, la línea 905, que enlaza el Muelle Norte con Ofra, volvió a ser la más utilizada, con 1.485.944 pasajeros, un 5,7% más que el año pasado. Muy cerca se situó la línea 934, que conecta el Intercambiador con Taco, Santa María del Mar y Añaza, con 1.476.824 usuarios, tras crecer un 7,4% durante el primer semestre.