Los colegios de Lanzarote y La Graciosa recibirán fondos directos para alumnos NEAE de la mano del Cabildo

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado las bases reguladoras de las nuevas «Becas Alumnado NEAE», una línea de subvenciones pionera impulsada por el Área de Educación para reforzar la atención del estudiantado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y certificado de discapacidad reconocida en los centros de Lanzarote y La Graciosa.

Esta iniciativa constituye la primera ocasión en que la corporación insular establece un paquete de ayudas dirigido de forma directa a los centros educativos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias. Tras la validación en el Consejo de Gobierno, el expediente será elevado al Pleno corporativo para su ratificación y posterior sometimiento a un periodo de información pública de 30 días hábiles, paso previo a la apertura de la convocatoria oficial.

Transferencia directa de fondos a los centros escolares

La característica principal de esta convocatoria radica en su procedimiento de gestión: las ayudas no se tramitarán de forma individualizada con las familias, sino que serán los propios colegios e institutos los encargados de solicitar y administrar los fondos recibidos en función del número de alumnos matriculados que acrediten las condiciones requeridas.

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha enfatizado que el objetivo esencial de la medida es garantizar la igualdad de oportunidades en las aulas, dotando a los centros de recursos adicionales para ofrecer una atención integral y personalizada a este colectivo.

Por su parte, la consejera de Educación, Ascensión Toledo, ha indicado que la puesta en marcha de estas becas responde a una demanda de la comunidad educativa no cubierta hasta la fecha por otras administraciones, permitiendo a las escuelas atender con mayor eficacia las necesidades específicas de su alumnado.

Gastos e intervenciones subvencionables

Las asignaciones económicas destinadas a los centros educativos permitirán financiar una variada gama de recursos y servicios indispensables para el desarrollo escolar del alumnado con discapacidad. Entre los conceptos cubiertos por la subvención se encuentran la adquisición de libros, material didáctico y fungible, prendas de vestuario deportivo y productos de higiene como prendas absorbentes. Asimismo, los fondos podrán aplicarse a la compra de ayudas técnicas y elementos para la comunicación y la alimentación, además de sufragar la realización de actividades complementarias dentro del horario lectivo.

Tanto el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, como la consejera de Educación, Ascensión Toledo, coinciden en que este paso responde a una demanda de la comunidad educativa en la isla, consolidando un modelo de cooperación que busca garantizar la igualdad real de oportunidades en los centros escolares.