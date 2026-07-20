Más de 500 biografías para contar la historia de La Gomera

El Archivo Insular de La Gomera acoge este lunes, 20 de julio, a las 19:30 horas, la presentación del libro Gomer@s. Apuntes biográficos de la isla de La Gomera, una publicación del investigador Roberto Padrón Velázquez que reúne más de 500 biografías de personas vinculadas a la historia de la isla desde el siglo XV hasta la actualidad.

El acto se celebrará en la sede del Archivo Insular, situada en la calle Real de San Sebastián de La Gomera, y contará con la participación del presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo; el propio autor de la obra, Roberto Padrón Velázquez; y la directora de LeCanarien Ediciones, Laura Rodríguez.

La publicación recoge las trayectorias de figuras destacadas de la historia gomera, así como de numerosos hombres y mujeres que, desde ámbitos como la ciencia, la política, la cultura, el deporte o la vida social, contribuyeron al desarrollo de la isla a lo largo de los siglos.

El libro es el resultado de cinco años de investigación en distintas fuentes documentales y nace con el propósito de ofrecer una visión amplia del pasado de La Gomera a través de quienes protagonizaron su historia. Según su autor, se trata de una obra abierta que pretende divulgar el patrimonio humano de la isla y servir de punto de partida para futuras investigaciones.

Desde el Cabildo de La Gomera destacan que la publicación constituye una herramienta para preservar la memoria colectiva de la isla, al reunir en un solo volumen las vidas y aportaciones de más de medio millar de gomeros que dejaron su huella en diferentes épocas y disciplinas.