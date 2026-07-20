Más demanda, la misma oferta, por qué la nueva hipoteca al 95% amenaza con encarecer las Islas

El Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente el decreto que da cobertura al Programa Hipoteca Joven Canaria. La iniciativa diseñada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad pretende devolver la oportunidad de acceder a una vivienda a una generación expulsada del mercado inmobiliario. Permitirá a los jóvenes de entre 18 y 40 años, así como a familias numerosas y monoparentales, conseguir financiación bancaria de hasta el 95% del precio de su primera vivienda.

Se derriba así el muro del 20% de ahorro previo que exigen los bancos, un salto que facilitará la transición hacia la propiedad privada. Sin embargo, hay un peligro evidente: inyectar crédito en la demanda sin ampliar la oferta real de viviendas es un simple parche.

Un parche ante la falta de oferta

Estimular la capacidad de compra soluciona el problema financiero del individuo, pero ¿de qué sirve poder comprar si no hay nada para comprar? La realidad insular es innegable: no hay casas a la venta. Si diez jóvenes compiten por el mismo piso y ahora todos cuentan con respaldo financiero público, el efecto inmediato es un aumento de los precios. La medida, aunque necesaria para mitigar la barrera del ahorro, corre el riesgo de convertirse en un parche temporal que hará que la vivienda suba más de precio si no viene acompañada de grúas, ladrillos y nuevas promociones.

Las reglas del juego

Para que los jóvenes puedan beneficiarse de esta medida, ahora el Ejecutivo debe firmar el convenio marco con las entidades financieras, que serán las encargadas de abrir el grifo del crédito.

La Administración ha establecido una serie de filtros. Los solicitantes deben acreditar dos años de residencia continuada en Canarias, no tener otra vivienda en propiedad y comprometerse a residir en el nuevo inmueble un mínimo de dos años. Económicamente, el patrimonio neto del comprador no podrá exceder los 150.000 euros y sus ingresos tendrán el tope de cinco veces el Iprem. En cuanto al producto, las casas deberán estar en las Islas y no superar un precio máximo de 250.000 euros, un límite ajustado para los actuales precios de mercado.

La urgencia de liberar suelo

El Gobierno canario enmarca este decreto dentro de una estrategia global. Han aprobado medidas urgentes para agilizar la disponibilidad de suelo, han simplificado el infierno burocrático de las licencias urbanísticas y han modificado los obsoletos sorteos de vivienda protegida.

El éxito de la Hipoteca Joven dependerá exclusivamente de que estas reformas urbanísticas funcionen rápido. Si la Administración no logra desbloquear el suelo y dar seguridad jurídica a los promotores para que vuelvan a construir, el aval del 95% solo servirá para que más compradores se disputen un parque de viviendas cada vez más escaso y caro.