Muere un motorista de 56 años tras chocar contra un coche en el municipio tinerfeño de Arona

Un hombre de 56 años ha perdido la vida a última hora de este domingo en el municipio tinerfeño de Arona, tras verse implicado en un choque directo contra un coche. El suceso, que tuvo lugar en plena vía pública, movilizó rápidamente a los efectivos de seguridad y salvamento de la comunidad autónoma, aunque finalmente no fue posible evitar el fatal desenlace debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas por el conductor del vehículo de dos ruedas.

Según ha comunicado de forma oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, la voz de alarma se registró cuando pasaban escasos minutos de las 23:45 horas. Diversos testigos presenciales alertaron de la dureza del impacto ocurrido en la Avenida Antonio Domínguez de la citada localidad del sur de la isla. De inmediato, se activaron los protocolos correspondientes y se envió al lugar a una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario, cuyos facultativos tomaron el control de la situación nada más llegar al escenario del siniestro.

Al aproximarse a la víctima, el personal sanitario comprobó que el damnificado se encontraba ya en situación de parada cardiorrespiratoria, presentando un cuadro clínico de enorme severidad como consecuencia de la colisión. Los profesionales de la salud le practicaron sin demora diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas durante un tiempo prolongado. A pesar de los esfuerzos y de la celeridad en la intervención, la respuesta del organismo fue nula, por lo que el equipo médico únicamente pudo certificar su fallecimiento en la misma avenida.

En el operativo desplegado en esta zona de la provincia tinerfeña también tomaron parte activa patrullas de la Policía Local y agentes pertenecientes a la Policía Nacional. Estos cuerpos de seguridad se encargaron, en una primera fase, de asegurar el perímetro para garantizar que los equipos médicos trabajaran con seguridad y de regular el tráfico rodado en este céntrico enclave urbano. Posteriormente, iniciaron las diligencias oportunas para esclarecer las causas exactas que propiciaron el accidente y determinar el grado de responsabilidad de los implicados.

Este tipo de sucesos vuelve a poner de manifiesto la especial vulnerabilidad que padecen los usuarios de motocicletas y ciclomotores en el entorno urbano y periurbano. Desde las instituciones se recuerda de manera constante la importancia de extremar las precauciones, respetar estrictamente los límites de velocidad y mantener una conducción defensiva, sobre todo durante la noche, cuando la visibilidad disminuye drásticamente. Las autoridades locales continuarán trabajando para mejorar la señalización y el asfaltado con el objetivo de prevenir futuras tragedias en las carreteras del archipiélago.