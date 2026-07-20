Niño Becerra. "La única salida para el plátano de Canarias es convertirlo en un producto de lujo"

El plátano de Canarias, buque insignia de la agricultura isleña, se encuentra atrapado en un ciclo de obsolescencia que el economista Santiago Niño Becerra, que estará en Tenerife mañana martes 21 de julio impartiendo una ponencia magistral del foro "Coordenadas Económicas: Del discurso de la supervivencia al crecimiento", ha desmantelado con una claridad meridiana. La dependencia histórica de las subvenciones, lejos de consolidar un sector robusto, ha actuado como una red de seguridad que, irónicamente, ha anestesiado la capacidad del sector para adaptarse a las exigencias de un mercado globalizado y ultraeficiente.

Un sector contra las cuerdas del mercado

El diagnóstico de Niño Becerra es contundente, el mercado no entiende de sentimientos ni de tradiciones si estas no son capaces de sostenerse por sí mismas. Al comparar el coste logístico y de producción del plátano frente a la banana de Ecuador, que puede llegar a Hamburgo a precios notablemente inferiores, el experto señala una brecha de competitividad que no puede cerrarse mediante el goteo constante de dinero público.

Para Niño Becerra, este "coste de oportunidad" que sufraga el contribuyente no es más que una política de parches que, a largo plazo, conduce a la inviabilidad absoluta. Si un producto no puede competir en precio, debe hacerlo en valor. Y es aquí donde, según el economista, el sector ha fallado estrepitosamente durante décadas en no entender que la supervivencia pasa por la diferenciación extrema.

De producto de consumo a bien de lujo

La propuesta del profesor no es un ajuste técnico, sino un cambio de paradigma comercial. Niño Becerra apunta a un modelo de gestión basado en la escasez artificial y el posicionamiento de prestigio.

El ejemplo que utiliza para ilustrar esta necesaria reconversión es el de los grandes vinos de Burdeos o las manzanas de lujo vendidas en mercados asiáticos y neoyorquinos. ¿Cómo es posible que una botella de vino alcance los 95.000 dólares? La respuesta no está en la uva, sino en la imagen de marca, el prestigio acumulado y la escasez.

"Hay que darle la vuelta completamente", señala el economista. Su estrategia se basa en tres pilares:

Reducción deliberada de la producción: Menos plátanos en el mercado permiten elevar la percepción de exclusividad. Marketing agresivo y aspiracional: El plátano debe dejar de ser un producto genérico de frutera para convertirse en un bien aspiracional. La mención irónica del economista a contratar figuras de alto impacto global ilustra la necesidad de abandonar el marketing localista. Pricing Premium: Vender el plátano a precios que el consumidor entienda como un valor añadido por su origen y calidad superior, rompiendo la dictadura del precio bajo.

Ladillo: La dictadura de la eficiencia contra la subvención

Para un sector acostumbrado a la certidumbre de la ayuda pública, el planteamiento de Niño Becerra puede resultar disruptivo. Sin embargo, en el nuevo escenario de ultraeficiencia que dibuja el economista, las subvenciones son "un problema" que mantiene al sector en una suerte de adolescencia económica.

"Si lo quieres, lo coges, y si no, no lo coges", insiste Niño Becerra.

La lógica es ineludible: si el plátano de Canarias es, efectivamente, un producto de una calidad diferencial, su precio debe reflejarlo. Si no es capaz de sostenerse a ese precio, entonces el modelo no es un motor económico, sino un lastre fiscal. La alternativa, según el experto, es la inacción, la cual solo puede desembocar en una lenta pero imparable desaparición ante la arrolladora competencia de mercados más eficientes.

La conclusión necesaria

Canarias se enfrenta a un espejo, o se asume el riesgo de transformar el plátano en un objeto de deseo, escaso y caro, o se acepta que el sector está condenado a ser una pieza de museo financiada por el contribuyente. Niño Becerra no ofrece consuelo, sino una salida objetiva. La reconversión hacia el lujo no es solo una estrategia comercial, es la última oportunidad para que el sector agrícola canario deje de ser un objeto de protección pública y se convierta en una fuente real de riqueza generada por la excelencia y la voluntad de mercado.