Niño Becerra sentencia el turismo canario: "O se sube el valor o el colapso es inevitable"

El economista Santiago Niño Becerra ha sido contundente al analizar la realidad del archipiélago, el actual modelo de turismo de masas en Canarias tiene fecha de caducidad. En una entrevista exclusiva, el reputado analista ha desmontado los mitos que abrazan los sectores más intervencionistas de las islas, advirtiendo que la solución no reside en los controles administrativos, sino en la búsqueda implacable de la excelencia.

El mito de la limitación, un error de diagnóstico

Frente a las voces de la oposición política, y de ciertos sectores de la sociedad civil, que claman por imponer límites al número de turistas, ya sea mediante tasas confiscatorias o restricciones de acceso, Niño Becerra es tajante. Para el economista, el problema no es la afluencia de visitantes, sino el bajo valor añadido que genera el servicio actual.

"Si Canarias tuviera centros de turismo como Mónaco, no tendría estos problemas", señala el experto. La insistencia en modelos de bajo coste nos encierra en una espiral donde el capital es escaso y la productividad, mínima. La propuesta de restringir la llegada de turistas es, a ojos del liberalismo económico, un intento fallido de curar una herida con un torniquete que solo acelera la necrosis del sector.

Salarios subvencionados, el coste de la baja productividad

Uno de los puntos más críticos de su análisis se centra en la estructura laboral. Aludiendo a datos extrapolables desde el conocido Informe Fénix catalán, el economista advierte que una parte significativa de los salarios en territorios hiperespecializados en servicios de bajo coste son, en la práctica, salarios subvencionados.

¿La razón? No logran generar el valor necesario para cubrir los impuestos que financian los propios servicios públicos que consumen. Cuando el empleado no genera valor, el sistema se vuelve insostenible. La única vía para revertir este fenómeno es la inversión privada: elevar la exigencia, apostar por una formación técnica de alto nivel y atraer a un turista dispuesto a pagar por la excelencia, no por la cantidad.

Política vs. Realidad: la tiranía del corto plazo

El gran obstáculo para este necesario ajuste estructural es la propia política. El profesor Niño Becerra recuerda que el horizonte temporal de los gobiernos, condicionado por los ciclos electorales, es incapaz de ejecutar las inversiones estratégicas que Canarias requiere para transformarse en un hub competitivo.

"Hay que tener políticas que superen a los partidos políticos", subraya.

Mientras los políticos debaten sobre cuántos turistas caben en una isla, el gran capital internacional, representado por figuras como BlackRoc, observa la rentabilidad real. En un mundo donde la logística y la energía tienden a la escasez, las decisiones que no se toman hoy condenarán a Canarias a una pobreza estructural.

El desafío de la inversión y el talento

¿Por qué empresas tecnológicas de vanguardia eligen Málaga antes que nuestras islas? La respuesta no es solo la distancia, sino el ecosistema. La atracción de inversión requiere un entorno que no solo ofrezca sol, sino infraestructuras, seguridad jurídica y, sobre todo, una vocación de mercado que supere los localismos.

En última instancia, don Santiago Niño Becerra afirma que Canarias se enfrenta a un ajuste ineludible dictado por la propia evolución del sistema capitalista, que tiende inevitablemente a la concentración de capital y a la ultraeficiencia. La complacencia en un modelo de bajo valor añadido no es una opción sostenible, es una forma de retrasar lo inevitable. Niño Becerra es claro al respecto, el futuro no pertenece a las administraciones que tratan de poner diques al mar, sino a quienes comprendan que, en un mundo de recursos escasos, la rentabilidad dictará el destino de las islas. Canarias debe decidir si quiere seguir siendo un satélite dependiente o si, mediante una inversión estratégica y desacomplejada, logra posicionarse en los eslabones superiores de la cadena de valor global antes de que la propia inercia del mercado termine por dictar sentencia