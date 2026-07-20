Un estudio de ADN revela que la cabra canaria es idéntica a la prehispánica

Las cabras que hoy recorren los barrancos y montañas de Canarias son, desde el punto de vista genético, prácticamente las mismas que introdujeron los primeros pobladores del archipiélago hace siglos desde el norte de África. Esa es la principal conclusión de una tesis doctoral desarrollada en la Universidad de La Laguna (ULL), que ha reconstruido parte de la historia biológica de las islas gracias al análisis de ADN antiguo.

La investigación, realizada por la doctora Clara Díaz bajo el título Paleogenomic analysis of domesticates of the Indigenous people of the Canary Islands, concluye que las cabras son el único animal del llamado paquete neolítico —integrado originalmente por cabras, ovejas y cerdos— que ha llegado hasta la actualidad sin apenas cambios genéticos.

Un legado que ha resistido siglos

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo dirigido por Rosa Fregel y Mariano Hernández estudió 344 restos arqueológicos procedentes de 33 yacimientos de las islas. Entre las muestras había dientes, huesos y cuernos, con especial importancia de los hallazgos del islote de Lobos, que permitieron seguir la evolución genética de estos animales desde el inicio de nuestra era.

El estudio revela que, mientras la población humana experimentó un profundo mestizaje tras la conquista castellana del siglo XV, las cabras conservaron prácticamente intacto su patrimonio genético. Aunque hubo cruces con ejemplares europeos introducidos por los colonizadores, las razas locales terminaron imponiéndose gracias a su mejor adaptación al clima y al terreno del archipiélago.

"Las cabras que están ahora con nosotros en los barrancos y en los corrales, genéticamente son iguales que las que trajeron los antiguos", explica Clara Díaz. Para la investigadora, estos animales son auténticas cápsulas del tiempo que convierten a Canarias en un laboratorio natural de enorme interés para estudiar el genoma del norte de África durante la Edad del Hierro.

El caso opuesto de las ovejas

La historia fue muy diferente para las ovejas de pelo. Los antiguos habitantes de Canarias criaban ovejas de pelo adaptadas al clima semiárido, pero tras la conquista fueron sustituidas por razas laneras introducidas por los europeos para abastecer la industria textil. El intento de mezclar ambos linajes no prosperó y la estirpe original acabó desapareciendo prácticamente del archipiélago.

Las ovejas de pelo que hoy pastan en Canarias tampoco descienden directamente de aquellas. Según la investigación, llegaron desde Venezuela en la década de 1950 y eran descendientes de animales que siglos antes habían sido llevados desde Canarias y la Península hasta América, completando así un llamativo viaje genético de ida y vuelta.

Una investigación pionera

La tesis de Clara Díaz es una de las primeras en aplicar técnicas de paleogenómica y bioinformática para reconstruir la historia de los animales domésticos de los antiguos pobladores canarios. Sus resultados no solo ayudan a comprender mejor el pasado del archipiélago, sino que sitúan a Canarias como un referente internacional para estudiar la evolución genética de las poblaciones del norte de África.

El trabajo ha sido reconocido con la máxima calificación académica, sobresaliente cum laude, por un tribunal internacional.