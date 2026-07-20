Unas 8.000 personas celebran en Las Palmas la victoria de España en el Mundial

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria vivió este domingo una jornada para el recuerdo al congregar a casi 8.000 aficionados en la Plaza de la Música-Jerónimo Saavedra. Los asistentes acudieron en masa para presenciar a través de una gran pantalla el encuentro decisivo de la Copa del Mundo, en el que el combinado nacional se medía al conjunto argentino. El ambiente festivo estuvo marcado por la presencia de familias enteras y grupos de todas las edades que compartieron su apoyo incondicional al equipo durante la retransmisión del choque.

El desenlace del campeonato no pudo ser más satisfactorio, ya que el conjunto nacional logró alzarse con el título por segunda vez en su historia. La cita deportiva, celebrada en esta ocasión en Estados Unidos, mantuvo en vilo a los miles de espectadores insulares que estallaron de júbilo con el pitido final. La conquista frente a un rival de la talla de la escuadra sudamericana añade un innegable prestigio a este segundo entorchado, consolidando a la selección en la élite absoluta del deporte rey a nivel global.

El orgullo en el archipiélago fue doble gracias a la participación de dos talentos locales en la plantilla campeona. Los jugadores canarios Yeremy Pino y Pedro González, más conocido como Pedri, se han coronado en la cúspide del fútbol internacional, desatando la euforia entre sus paisanos. El éxito de estos deportistas sirve como ejemplo del excelente estado de la cantera isleña y de su demostrada capacidad para aportar piezas fundamentales al esquema del equipo que representa a toda la nación.

A nivel institucional, el evento multitudinario contó con la asistencia de diversos representantes del Ayuntamiento de la capital grancanaria. La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, estuvieron presentes junto a otros miembros de la corporación municipal. Las autoridades locales se sumaron a la celebración ciudadana en un ambiente de total normalidad, compartiendo los nervios y la posterior alegría con los vecinos allí congregados para animar a sus compatriotas.

La imagen de una plaza abarrotada vibrando al unísono con los colores de la bandera subraya la capacidad que tiene el deporte para generar una profunda cohesión social. En un momento de intensa emoción, los canarios demostraron una vez más que los triunfos de la selección se viven con especial intensidad en las islas, reafirmando ese vínculo inquebrantable a través de un éxito que ya forma parte brillante de la historia de nuestro país.