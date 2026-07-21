Aena retrasa la entrada en vigor de las tarifas para guaguas en Tenerife Sur y Lanzarote

AENA ha acordado este martes retrasar hasta enero la aplicación de las nuevas tarifas de estacionamiento para autobuses y guaguas de transporte de viajeros en los aeropuertos de Tenerife Sur y Lanzarote. De este modo, los vehículos podrán seguir utilizando durante este periodo los aparcamientos habilitados sin que se cobre el exceso de los 60 minutos de cortesía previstos en la nueva normativa.

La medida pretende dar más tiempo a las empresas y profesionales del transporte para adaptarse al nuevo sistema de funcionamiento. El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre responsables de AENA, representantes del Gobierno de Canarias, los Cabildos de Tenerife y Lanzarote, la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias (FET) y operadores del sector.

Durante el encuentro, AENA explicó el funcionamiento de las nuevas zonas de estacionamiento y escuchó las principales demandas de los transportistas, que reclamaron mejores condiciones en las áreas de espera donde permanecen entre servicios.

Como respuesta, el gestor aeroportuario se ha comprometido a mejorar estas instalaciones con la instalación de zonas de sombra, nuevos aseos y máquinas expendedoras o servicios de restauración automática para hacer más cómodas las esperas de los conductores.

Estas actuaciones se suman a otras medidas ya planteadas por AENA en reuniones anteriores, como la implantación de una tarjeta de proximidad que facilitará el acceso a los recintos aeroportuarios y permitirá que las empresas puedan abonar las tarifas posteriormente, simplificando así la gestión administrativa.

AENA también ha reiterado su compromiso de seguir trabajando junto al Gobierno de Canarias, los Cabildos y el sector del transporte para mejorar el funcionamiento del sistema, tanto en el proceso de cobro como en la gestión del tráfico en los aeropuertos.

En la reunión participaron, por parte de AENA, la directora general de Comercial e Inmobiliaria, María José Cuenda, junto a otros responsables del gestor aeroportuario en Canarias, que expusieron los detalles técnicos del nuevo modelo y atendieron las dudas planteadas por los representantes del sector.