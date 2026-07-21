Clavijo tumba el relato del PSOE con datos y deja al descubierto las vergüenzas del "Pacto de las Flores"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asestado un severo varapalo a la estrategia de acoso del PSOE en el Parlamento insular. Frente al pataleo de la oposición socialista, el jefe del Ejecutivo autonómico desarmó las embestidas de Sebastián Franquis a golpe de cifras, demostrando que el archipiélago se encuentra "francamente mejor" que bajo la nefasta etapa del 'Pacto de las Flores'.

Clavijo no dudó en recordar en el hemiciclo que su Gobierno tuvo que hacerse cargo de "la peor gestión de la historia" de la Comunidad Autónoma, un agujero negro heredado directamente de las filas socialistas. Como prueba incontestable del giro de rumbo en las islas, el presidente desplegó una batería de logros indiscutibles: el paro hundiéndose hasta las 141.000 personas, un tijeretazo del 11% en las listas de espera quirúrgicas y el colapso en dependencia pulverizado al reducir el tiempo de tramitación de 800 a solo 350 días.

Hechos frente a la demagogia: alivio del IRPF y denuncia del bloqueo de Sánchez

Lejos de esconderse ante la asfixia que sufren los hogares por la coyuntura nacional, Clavijo admitió con crudeza que "a las familias no les va mejor", sacando pecho por la respuesta inmediata de su Gabinete: la deflactación del tramo autonómico del IRPF para dar oxígeno a las rentas canarias.

En un contundente contraataque, el presidente desmontó la demagogia del PSOE sobre la rebaja del IGIC del 7% al 5% señalando al verdadero culpable: el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, cuya inactividad e incapacidad presupuestaria mantienen frenada la medida. Clavijo remató su intervención enviando a los socialistas a ponerse a "trabajar" por Canarias en lugar de dedicarse a pontificar "desde la barra".

El pataleo de un PSOE acorralado por su propia hemeroteca

Desbordado por el balance cuantitativo del Ejecutivo, el portavoz socialista Sebastián Franquis intentó buscar refugio en el ataque ruidoso, agitando la pancarta de los "3.400 millones sin ejecutar" y achacando la crisis de vivienda al alquiler vacacional. Una maniobra de distracción que choca frontalmente con la hemeroteca de un PSOE que pretende dar lecciones de sanidad pese a dejar el sistema al borde del colapso.

En definitiva, la sesión dejó al descubierto la absoluta vaciedad del discurso socialista en las islas. Un PSOE acorralado e incoherente que reclama de forma descarada soluciones mágicas a los mismos problemas estructurales que ellos no supieron resolver, mientras calla de forma sumisa ante el castigo fiscal que Moncloa impone a Canarias al mantener bloqueada la financiación para el IGIC.