Demagogia contra el mercado, desmontando los mitos de Alberto Rodríguez sobre vivienda

El expodemita y actual cabeza de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, ha vuelto a la carga. Con un gráfico en la mano y el tono apocalíptico que acostumbra, alerta en televisión de una realidad innegable: el precio de la vivienda se ha disparado en el Archipiélago. Sin embargo, su diagnóstico vuelve a señalar las consecuencias y no las causas. Señala a falsos culpables para evitar mirar de frente el desastre de las políticas restrictivas.

Rodríguez se escandaliza al constatar que en zonas como Ofra o la Vega de San José, los precios han escalado un 36% y un 37%, frente a subidas más moderadas en áreas de mayor poder adquisitivo como Triana o La Manzanilla (8% y 9%). Su deducción es simple: la culpa es de los vídeos de TikTok y de los inversores alemanes que compran pisos baratos para explotarlos en airbnb. Un relato diseñado para el aplauso fácil, pero que choca de lleno con los principios básicos de la economía.

El desplazamiento de la demanda

Si los barrios tradicionalmente más asequibles sufren la mayor presión inflacionista, no responde a una conspiración internacional. Es la consecuencia directa de estrangular la oferta. Cuando las leyes de vivienda intervencionistas y el discurso político criminalizan al propietario, este reacciona. Retira su inmueble del mercado de alquiler tradicional por miedo a los topes de renta o a la imposibilidad de recuperar su casa.

El ciudadano canario, expulsado de las zonas céntricas por la falta de stock, se ve obligado a buscar techo en la periferia y en los barrios obreros. Esa avalancha de demanda sobre una oferta congelada es la que dinamita los precios en San Matías o Los Andenes, no el pasaporte de quien compra.

El falso chivo expiatorio

Culpar al foráneo de la crisis habitacional es un clásico ejercicio de prestidigitación. La asfixia del mercado en las Islas no nace en el centro de Europa, sino en los despachos de las administraciones. Canarias padece una parálisis crónica en la liberación de suelo urbanizable. Construir es un milagro burocrático. A la escasez de nuevas promociones se suma una alarmante inseguridad jurídica frente a fenómenos como la okupación o la morosidad, problemas frecuentemente minimizados por quienes hoy denuncian las subidas.

Rodríguez cierra su intervención exigiendo que "las leyes están para cambiarlas" y pidiendo más control estatal. Omite que es, precisamente, el exceso de control lo que ha secado el mercado. Cada traba impuesta al alquiler de larga duración es un empujón para que los pequeños propietarios busquen refugio en el alquiler vacacional, el único modelo donde encuentran protección frente a los impagos y una rentabilidad que no es devorada por la inflación y los impuestos.

La vivienda en Canarias no será accesible a base de decretos, prohibiciones o xenofobia financiera. El mercado necesita liberar suelo, agilizar licencias y garantizar el derecho a la propiedad. Sin seguridad y sin ladrillo nuevo, los precios seguirán subiendo. Todo lo demás es demagogia.