Detenido un empresario en Fuerteventura por explotar a extranjeros en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido al administrador de un negocio de hostelería de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, acusado de cometer dos delitos contra los derechos de los trabajadores. La investigación sostiene que durante años contrató de forma continuada a personas que se encontraban en situación irregular en España para reducir costes laborales.

La detención se enmarca en la operación Horneo, una investigación desarrollada durante más de dos años por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las pesquisas comenzaron en 2024 y permitieron destapar un sistema de contratación irregular de ciudadanos extranjeros.

Ocho trabajadores sin contrato ni alta en la Seguridad Social

Los investigadores realizaron varias inspecciones entre 2024 y 2026 en dos establecimientos del empresario en Puerto del Rosario. Durante esos controles identificaron a ocho trabajadores extranjeros que carecían de permiso de residencia y trabajo y que, además, no estaban dados de alta en la Seguridad Social.

Según la investigación, el objetivo del empresario era abaratar los costes de su negocio evitando el pago de cotizaciones y otras obligaciones fiscales y laborales.

Sueldos en efectivo y sin vacaciones

Los testimonios de varios empleados fueron determinantes para conocer las condiciones en las que trabajaban. Desempeñaban tareas de atención al público, limpieza, cocina y panadería, pero cobraban entre 30 y 55 euros al día o unos 1.200 euros al mes, siempre en efectivo.

Además, trabajaban sin contrato, sin cotizar a la Seguridad Social y sin derecho a vacaciones u otras garantías laborales.

La Policía también sostiene que el empresario aprovechaba la situación de vulnerabilidad de estos trabajadores para imponerles unas condiciones que difícilmente podían rechazar por miedo a perder el empleo o ser expulsados del país.

Una de las trabajadoras declaró que había recibido instrucciones para abandonar inmediatamente el local, esconder el uniforme y negar cualquier relación laboral si aparecía una inspección.

Más de 139.000 euros en sanciones

La investigación también revela que el detenido ya acumulaba varias infracciones administrativas relacionadas con la normativa laboral y de extranjería, que habían dado lugar a sanciones superiores a los 139.800 euros.

Tras las últimas actuaciones, se enfrenta además a una nueva propuesta de sanción de 30.003 euros.

El empresario fue detenido el pasado 10 de julio y ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Puerto del Rosario, donde deberá responder por los presuntos delitos que se le atribuyen.