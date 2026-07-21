Detenidos por asaltar con violencia una joyería en Telde y llevarse más de 120.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han asestado un duro golpe a la delincuencia organizada al desarticular una peligrosa banda criminal dedicada a los asaltos con fuerza en Gran Canaria. En concreto, los efectivos pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde han logrado detener a cuatro individuos por su implicación directa en el atraco a un establecimiento joyero ubicado en el Centro Comercial Las Terrazas, unos hechos que generaron gran alarma el pasado 2 de junio.

El desarrollo del asalto fue ejecutado con una notable agresividad. Según se desprende de las diligencias policiales, un grupo compuesto por seis hombres irrumpió en el local. Los criminales no dudaron en actuar empleando violencia e intimidación contra el personal del establecimiento para lograr su objetivo. En cuestión de minutos, los asaltantes consiguieron apoderarse de un suculento botín compuesto por numerosas piezas de alta joyería, cuyo valor total en el mercado superaría con creces los 120.000 euros, para posteriormente darse a la fuga abandonando el lugar a toda prisa.

El esclarecimiento de este grave delito ha requerido de una laboriosa dedicación por parte de los investigadores. Los propios agentes a cargo del caso han calificado la investigación policial de gran complejidad. Para poder sentar a los responsables ante la Justicia, las fuerzas de seguridad han tenido que llevar a cabo un exhaustivo y minucioso análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia, tanto del propio local afectado como de los distintos establecimientos comerciales adyacentes.

A estas pesquisas tecnológicas se sumaron las fundamentales inspecciones oculares practicadas en el lugar de los hechos por los especialistas de la policía científica, así como la toma de numerosas declaraciones testificales que han resultado clave para reconstruir el itinerario de huida de los delincuentes. Gracias a este trabajo conjunto, los investigadores han podido identificar a los autores materiales del asalto sin ningún género de duda.

Además, la operación ha permitido destapar la estructura organizativa de la banda, localizando a otros colaboradores que habrían participado activamente en la fase de planificación, logística y preparación previa del asalto. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de los detenidos. Los otros tres arrestados, vinculados a las labores preparatorias, han quedado en libertad, aunque sujetos a la imposición de medidas cautelares para evitar su sustracción a la acción de la Justicia.

Cabe destacar que el grupo criminal ya contaba con un amplio historial delictivo. La Policía Nacional ha logrado relacionar este atraco con otros dos hombres identificados como presuntos coautores del golpe. Sin embargo, estos dos individuos no han tenido que ser arrestados en esta operación debido a que ya se encuentran internados en prisión por su supuesta participación en otros delitos de características muy similares perpetrados con posterioridad.

Pese a los excelentes resultados obtenidos, las autoridades han confirmado que la operación continúa abierta. Los agentes siguen realizando gestiones operativas y pesquisas encaminadas a localizar y proceder a la detención de un último presunto implicado, cuya identidad ya ha sido plenamente establecida, con el objetivo de dar por totalmente desarticulado a este grupo criminal.