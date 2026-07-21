El Cabildo de Lanzarote moviliza más de 100.000 euros en ayudas directas para víctimas de violencia de género

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha abierto oficialmente la convocatoria de 2026 de ayudas económicas individuales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género. Esta línea de subvenciones tiene como objetivo principal ofrecer una respuesta rápida ante situaciones de emergencia social, garantizando medidas que favorezcan la protección, autonomía personal y recuperación de las beneficiarias en la isla.

La dotación económica global supera los 100.000 euros. En concreto, la aportación se divide entre los 70.000 euros procedentes de fondos propios de la Corporación insular y los 31.729,75 euros aportados por el Fondo Canario de Emergencia Social. La adjudicación de las prestaciones se realizará por estricto orden de presentación de las solicitudes entre quienes cumplan los requisitos fijados en las bases reguladoras, manteniéndose activa hasta el agotamiento del crédito disponible.

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, ha señalado que estos recursos representan una herramienta fundamental para atender a las mujeres que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad. En este sentido, el responsable insular enfatizó el compromiso institucional orientado a evitar que ninguna afectada carezca de una red pública de apoyo a la hora de emprender su proceso de recuperación y reconstruir su proyecto de vida.

Tramitación, modalidades de abono y plazos administrativos

Según recoge la publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, el pago del subsidio podrá realizarse de manera directa a la beneficiaria o a su representante legal. Del mismo modo, se contempla la opción de abono indirecto mediante la liquidación directa al profesional, entidad o proveedor encargado de prestar el servicio subvencionado.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de diciembre de 2026. Las personas interesadas podrán registrar la documentación en el Área de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, en el Registro General de la Corporación o mediante cualquiera de los canales habilitados por la normativa vigente.

Las resoluciones definitivas de concesión se dictarán antes del 15 de diciembre de 2026 y los pagos se efectuarán a través de transferencia bancaria. Desde la institución insular recuerdan que la finalidad última de estas ayudas es facilitar de forma inmediata el acceso a recursos que mejoren de manera directa las condiciones de vida de las mujeres afectadas.