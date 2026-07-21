El Gobierno canario promueve un pacto de paz social para garantizar la convivencia con el turismo

El Gobierno de Canarias y la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) han dado un paso al frente en la gestión del debate turístico mediante su adhesión formal al proyecto ‘Turismo que suma’, impulsado por la alianza empresarial Exceltur. La iniciativa busca forjar un pacto de paz social que garantice el equilibrio entre la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía residente en el archipiélago.

El acuerdo, presentado por el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria; la vicepresidenta de la AMTC y alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; y el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, establece una hoja de ruta para visibilizar el valor real que la industria aporta a la comunidad. Desde las instituciones autonómicas y locales se pretende reorientar el modelo hacia la sostenibilidad y frenar la desafección social creciente hacia el motor económico de las islas.

Cinco ejes estratégicos y la campaña 'Aquí se vive'

La estrategia política se sostiene sobre cinco pilares esenciales; Impacto positivo para generar beneficios sociales tangibles para la población local. Sobre la identidad y calidad de vida que protege las tradiciones y el bienestar del residente. Asi como empleo digno cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales en el sector. La sostenibilidad, elevando la protección del entorno natural y la cogobernanza, reforzando la cooperación entre el sector público y el privado.

Para aterrizar estos principios, la campaña ‘Aquí se vive’ se desplegará hasta finales de 2026 para poner en valor la convivencia entre vecinos y visitantes, visibilizando también el trabajo diario de los profesionales del sector. El seguimiento del clima social se evaluará mediante la encuesta nacional de percepción turística, ofreciendo sus primeros resultados consolidados el 19 de enero en el foro de Exceltur, en el marco de Fitur.

Exigencias directas al Ministerio de Turismo

El frente institucional canario aprovechó el encuentro para enviar un mensaje político directo a Madrid. La vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, criticó abiertamente que una estrategia de Estado destinada a reconducir el clima social no haya sido liderada por el Ministerio de Turismo.

Asimismo, la representante municipal reclamó que se aborden con urgencia los efectos que la llegada continuada de nuevos trabajadores y residentes temporales causa en los servicios públicos locales, exigiendo análisis específicos sobre la sobrecarga presupuestaria que sufren las arcas de los ayuntamientos turísticos.