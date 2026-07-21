Fernando Clavijo defiende el decreto de vivienda pública: "Primero para los canarios"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado la sesión de control celebrada este martes en el Pleno del Parlamento autonómico para defender con firmeza el último decreto impulsado por su Ejecutivo. Esta normativa, diseñada para regular el acceso a los inmuebles de protección oficial en las islas, incorpora de forma novedosa criterios de arraigo, con el objetivo primordial de que las adjudicaciones sean "primero para los canarios".

Durante su intervención, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular, el dirigente canario ha subrayado que la coalición de gobierno va a "seguir apostando" por esta fórmula. A pesar de que la medida ha suscitado algunos recelos en diversos sectores políticos, Clavijo ha insistido en la necesidad de intervenir de forma urgente, dado que el tensionado mercado inmobiliario "está lastrando" severamente la economía de las familias del archipiélago, que se ven incapaces de afrontar los altos costes habitacionales.

En esta misma línea, el jefe del Ejecutivo regional ha detallado que su gabinete no está dispuesto a "esconder la cabeza" ante uno de los principales problemas que asolan a la comunidad. Por este motivo, ha recordado la reciente aprobación de varios decretos leyes y la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF), un cambio normativo vital para poder emplear los fondos de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) en la construcción de nuevas promociones residenciales.

Asimismo, Clavijo ha puesto en valor otras medidas de calado, como la adaptación de los módulos de precios estipulados para la vivienda protegida y la aprobación de una nueva ley orientada a la agilización de licencias urbanísticas. Fruto de esta estrategia integral, el líder autonómico ha celebrado que en la actualidad se estén promoviendo más de 4.000 viviendas públicas en el conjunto de las islas.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en la Cámara autonómica, Luz Reverón, ha aprovechado el debate parlamentario para lanzar duros reproches contra la gestión del Partido Socialista. La diputada ha calificado al PSOE de ser un "pirómano en vivienda que da lecciones de cómo se apagan los incendios", recordando que las políticas implementadas por los socialistas en la pasada legislatura fueron las que "agravaron" la situación de extrema escasez de oferta que hoy sufre el mercado en Canarias. Además, ha afeado a la oposición que ahora "votan en contra" sistemáticamente cada vez que el actual Ejecutivo trae medidas correctoras al Parlamento.

Finalmente, Reverón ha instado a todas las fuerzas políticas a alcanzar un consenso, advirtiendo de que la problemática habitacional tiene que "estar por encima de las siglas". En su opinión, los ciudadanos del archipiélago "están cansados" del cruce de promesas incumplidas durante años y lo que exigen de sus representantes políticos es que garanticen "más vivienda" a precios asequibles y mayor seguridad jurídica que devuelva la confianza a los inversores y propietarios.