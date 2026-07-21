Interceptan un 'taxi pirata' en Lanzarote con cinco pasajeros a bordo

Agentes de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote) han interceptado durante la madrugada de este pasado 15 de julio a un conductor que operaba un servicio de transporte ilegal, comúnmente conocido como "taxi pirata". El suceso tuvo lugar en torno a las 05:27 horas en una zona céntrica de la ciudad canaria, cuando los efectivos policiales dieron el alto a un vehículo que circulaba en condiciones que levantaron las sospechas de la patrulla.

El automóvil, un Citroën C3 con capacidad reglamentaria para cinco ocupantes, transportaba a un total de seis personas. Al aproximarse al turismo, los agentes constataron la precariedad y el riesgo en el que viajaban los clientes. En la parte delantera iba sentado un acompañante junto al conductor, mientras que en la parte trasera se hacinaban cuatro individuos: tres de ellos ocupaban los asientos disponibles y el cuarto viajaba arrodillado en el suelo del coche debido a la evidente falta de espacio.

Según ha informado la jefatura policial, el conductor, un residente en Arrecife de 59 años, mostró un evidente estado de nerviosismo al ser requerido por las autoridades. Ante la irregularidad de la situación, los agentes ordenaron a todos los pasajeros que se bajaran del vehículo para proceder a realizar las identificaciones correspondientes y esclarecer los hechos por separado.

En un primer momento, el chófer intentó eludir su responsabilidad asegurando a los agentes que se limitaba a llevar a un grupo de amigos. Sin embargo, su versión se desmoronó rápidamente cuando fue incapaz de facilitar los nombres de las personas a las que supuestamente conocía. Esta incongruencia llevó a la patrulla a interrogar de forma directa a los jóvenes que habían contratado el servicio.

Los pasajeros relataron a los efectivos policiales que, instantes antes, se encontraban en la calle esperando un transporte público oficial. Fue entonces cuando el infractor se les acercó con su coche particular y les ofreció llevarlos a su destino, prometiéndoles que el coste del trayecto sería idéntico o incluso ligeramente inferior a la tarifa legal que abonarían en un taxi convencional.

Al verse acorralado por el testimonio de los ocupantes, el infractor no tuvo más remedio que reconocer que las afirmaciones de los jóvenes eran ciertas. Además, a preguntas de los agentes sobre su método de actuación, admitió de forma voluntaria que no era la primera vez que realizaba esta clase de prácticas ilegales para lucrarse al margen de la ley.

Tras levantar el atestado correspondiente, el Ayuntamiento de Arrecife ha iniciado ya los trámites oportunos basándose en el informe de la Policía Local. El objetivo de la corporación municipal es que se imponga a la mayor brevedad posible la sanción determinada por la administración responsable ante este grave caso de intrusismo en el sector del transporte público de viajeros, una práctica que supone una competencia desleal y pone en claro riesgo la seguridad vial.