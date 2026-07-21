Inyección de 16 millones en Canarias para garantizar la atención jurídica gratuita durante 2026

El Gobierno de Canarias ha concedido casi 16 millones de euros (en concreto, 15.995.948 euros) en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la justicia gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo autonómico, Nieves Lady Barreto, informó de este acuerdo tras la celebración del Consejo de Gobierno. La partida, tramitada a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, sufraga la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de la prestación de este servicio público.

Los fondos se distribuyen entre los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, así como los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Estas corporaciones son las encargadas de retribuir a los letrados y procuradores que ejercen en el turno de oficio defendiendo a los ciudadanos que no disponen de recursos económicos suficientes.

Subida de tarifas del 30 % acumulado hasta 2027

El presupuesto autonómico para 2026 incluye asimismo un incremento en los baremos con los que se retribuyen los servicios de estos profesionales. Tras la subida del 15 % aplicada en 2025, durante el presente ejercicio se suma un aumento adicional del 7 %.

El plan acordado con los colegios profesionales concluirá en 2027 con un incremento final del 8 %, alcanzando un aumento acumulado del 30 % en los módulos retributivos con el fin de actualizar las cuantías en función de la evolución del IPC.

El Estado mantiene sin abonar la asistencia a migrantes

La cobertura de la justicia gratuita en el Archipiélago incluye también la asistencia jurídica especializada prestada a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas canarias. Sin embargo, el Gobierno regional ha precisado que el coste derivado de esta atención continuada sigue a día de hoy sin ser abonado por el Estado.

Esta falta de compensación económica por parte del Ejecutivo central obliga a la Comunidad Autónoma a seguir asumiendo en soledad la financiación necesaria para asegurar la defensa letrada a pie de muelle. Desde la Consejería recuerdan que se trata de un gasto derivado de una competencia estatal que no debería repercutir de forma exclusiva sobre las arcas canarias, incrementando la presión sobre el presupuesto autonómico destinado a la justicia.