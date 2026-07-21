Loro Parque exige una respuesta ante el cierre de numerosas playas en Tenerife

La consejera del Grupo Loro Parque, Cybell Kiessling, ha manifestado este martes el estado en el que se encuentran numerosas playas de Canarias en pleno verano. A su juicio, la falta de actuación de las administraciones está impidiendo que residentes y turistas puedan disfrutar del litoral, con el consiguiente impacto para la imagen del archipiélago y su principal industria: el turismo.

Con varias playas de Tenerife cerradas por contaminación o por riesgo de desprendimientos, Kiessling ha reclamado una mayor implicación de las instituciones para garantizar la seguridad y el acceso a estos espacios naturales.

"Soy canaria. Llega el verano y lo único que queremos es disfrutar de nuestras playas. Sin embargo, muchas siguen cerradas por desprendimientos, por contaminación, por E. coli", lamentó la empresaria, que calificó la situación de "triste, muy triste y profundamente decepcionante".

Playas cerradas por contaminación y desprendimientos

Las críticas llegan en un momento en el que distintos municipios de Tenerife mantienen cerrados varios puntos de baño por motivos de seguridad o por problemas en la calidad del agua.

Uno de los casos más recientes es el de la playa de Leocadio Machado, en El Médano, donde el Ayuntamiento de Granadilla de Abona prohibió temporalmente el baño tras detectarse niveles de bacterias fecales superiores a los permitidos.

A esta situación se suma el cierre de varias zonas costeras por riesgo de desprendimientos. Actualmente permanecen clausurados enclaves como Los Patos, en La Orotava; Benijo y Las Gaviotas, en Santa Cruz de Tenerife; La Consolación, en Garachico; Los Barqueros, en Buenavista del Norte; Santo Domingo, en La Guancha, y el charco de Tabaiba, en El Rosario.

"La imagen que damos al mundo"

Kiessling advirtió de que esta situación no solo perjudica a quienes viven en las islas, sino también a la imagen turística de Canarias.

"No solo por quienes vivimos aquí, que merecemos poder disfrutar de nuestro litoral con seguridad, sino también por la imagen que proyectamos al exterior", señaló.

En su opinión, resulta preocupante que miles de visitantes lleguen a Canarias atraídos por sus playas y se encuentren con banderas rojas, accesos cerrados y zonas acordonadas.

"Miles de turistas eligen Canarias por sus playas y se encuentren con banderas rojas y accesos cerrados", afirmó, insistiendo en que el cuidado del litoral debe convertirse en una prioridad para las administraciones.

Desde el Grupo Loro Parque recuerdan que la protección del patrimonio natural y el mantenimiento de las infraestructuras costeras son fundamentales para preservar tanto el entorno como la competitividad turística del archipiélago. "Cuidar nuestras playas no debería ser una opción ni un debate. Debería ser una prioridad", concluyó Kiessling.