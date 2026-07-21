Patricia Hernández gana 5.700€ al mes sin cargo ejecutivo, 6 veces más que los vecinos de Ofra a los que "representa"

Diseño propio: Foto de Patricia del Parlamento, Foto de fondo; Facebook oficial de Ofra Costa Sur, Foto del PSOE; sacada de Wikipedia que no tiene derechos de autor

El socialismo tiene una curiosa forma de mimetizarse con la clase obrera. Patricia Hernández, candidata crónica del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, ha perfeccionado el arte de reivindicarse como una ciudadana más de Ofra mientras percibe ingresos propios de un alto directivo. La realidad que arrojan las cuentas públicas desmonta el relato de la izquierda, la autodenominada "mujer de barrio" lleva veintidós años ininterrumpidos a sueldo del Estado. Y el negocio, desde luego, es redondo.

Sin tener actualmente ninguna responsabilidad ejecutiva en administración alguna, Hernández se embolsa cerca de 5.700 euros netos mensuales. Esto supone una factura para el erario de aproximadamente 110.000 euros brutos anuales. La comparativa con su entorno es devastadora. Mientras la diputada asegura en redes y radios que comparte "los anhelos" de sus vecinos, su cuenta corriente multiplica por seis la renta media de un tinerfeño de su mismo distrito, estancada en apenas 988 euros mensuales.

El milagro de la multiplicación de las dietas

El sueldo de la socialista no cae del cielo, sino de una hábil acumulación de cargos representativos. Como secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Canarias, tiene garantizados 65.301,70 euros brutos al año. A esto hay que sumarle el generoso sistema de dietas de la cámara autonómica, que en julio de 2024 experimentó una subida aprobada, casualmente, por la propia Mesa de la que forma parte. Gracias a este incremento, las indemnizaciones por asistencia de Hernández pasaron de 1.350 euros a 3.626 euros en apenas un año, un alza del 153%.

Por si fuera poco, completa la nómina en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Como concejala en la oposición, percibe dietas por asistir a plenos, comisiones y juntas, lo que suma en torno a 500 euros mensuales. Todo esto a cambio de firmar actas, supervisar el régimen interior y hacer oposición, es decir, sin gestionar ni un solo servicio público.

Dos décadas de fracasos ejecutivos y éxito financiero

La biografía política de Hernández es un monumento a la supervivencia en la administración. Entró en el Senado en 2004 con solo 24 años y, desde aquel día, no ha soltado la red de las nóminas públicas. Las dos únicas veces que ha tocado poder real, el resultado ha sido efímero, demostrando una nula capacidad para consolidar alianzas. Aguantó 18 meses como vicepresidenta de Canarias antes de que Coalición Canaria rompiera el pacto en 2016. Años más tarde, su asalto a la alcaldía de Santa Cruz duró apenas 13 meses hasta ser desalojada por una moción de censura.

Gobernar y gestionar se le resiste, pero cobrar, no. En estas dos décadas, la estimación de ingresos acumulados por Hernández oscila entre 1,7 y 2 millones de euros brutos. Una auténtica fortuna amasada al calor del Estado que equivale a lo que un hogar medio de su querido barrio de Ofra tardaría 105 años en ingresar.

Incluso si cruzamos la ciudad hasta Ifara o el Parque García Sanabria, los barrios más ricos de la capital, los ingresos de la diputada duplican a los de un hogar entero de la zona más acomodada. El socialismo insiste en hablar en nombre de los trabajadores. Los datos demuestran que, mientras los barrios populares sufren la inflación y la asfixia económica, sus teóricos defensores viven instalados en una élite financiera sufragada, precisamente, con los impuestos de aquellos a los que dicen representar.