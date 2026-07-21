Un menor en estado grave y una joven herida tras sufrir un atropello en Lanzarote

Un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este martes ha dejado un saldo de dos víctimas con lesiones de diferente gravedad en Arrecife. El suceso tuvo lugar poco después de las ocho de la mañana en una de las principales vías de la ciudad. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre el incidente vial registrado en la concurrida Rambla Medular. Las dos personas afectadas por el impacto directo del turismo son un adolescente de 17 años de edad y una chica de 18.

Hasta el escenario del siniestro se desplazaron de forma inmediata diversos efectivos pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC). Asimismo, el operativo sanitario desplegado por la central autonómica contó con el refuerzo presencial de un médico y de un enfermero correspondientes a la plantilla del Centro de Salud de Valterra, quienes colaboraron estrechamente para brindar la estabilización inicial en el propio lugar a los perjudicados.

Tras la primera valoración facultativa, los profesionales médicos comprobaron que el varón menor de edad presentaba un traumatismo craneal de carácter severo. Dada la situación clínica, el joven requirió maniobras especializadas y fue evacuado con celeridad a bordo de una ambulancia medicalizada. Por su parte, la otra peatón fue diagnosticada en el mismo lugar de los hechos con una contusión cefálica de pronóstico moderado, según han revelado las fuentes de emergencias autonómicas.

Ambos accidentados fueron dirigidos de urgencia hacia las instalaciones del Hospital Doctor José Molina Orosa. Este recinto ejerce como el principal complejo asistencial y centro de referencia en el área de salud lanzaroteña. Allí, los especialistas procedieron a realizarles las pruebas diagnósticas oportunas, incluyendo estudios radiológicos, para evaluar posibles secuelas neurológicas a raíz de los fuertes golpes padecidos durante la caída a la calzada.

De forma paralela a las tareas de carácter estrictamente médico, varias patrullas adscritas a la Policía Local de Arrecife se personaron en la mencionada avenida para asegurar el perímetro de protección. Los efectivos policiales también se hicieron cargo de regular el tráfico rodado durante la intervención de las unidades de emergencia, evitando así la producción de accidentes secundarios. Seguidamente, los agentes comenzaron la redacción del correspondiente atestado policial y serán los encargados de llevar a cabo las pesquisas necesarias para esclarecer la mecánica exacta del suceso. Este procedimiento oficial incluirá la toma de declaraciones a los posibles testigos presenciales, así como la identificación formal del conductor del vehículo implicado, con el fin de depurar las eventuales responsabilidades legales que pudieran derivarse de esta aparatosa colisión.