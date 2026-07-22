Canarias exige aplicar la vía penal a la entrada ilegal de fruta y pide al Estado vigilar los puertos

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha dado un paso al frente en el Parlamento autonómico para exigir un endurecimiento radical de las sanciones ante la continua entrada ilegal de productos agroalimentarios por los puertos del archipiélago. En respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Javier Nieto, quien urgió a fiscalizar el cumplimiento de las inspecciones fronterizas, Quintero reclamó abiertamente que este contrabando pase a ser tipificado como un delito contra la salud pública.

El consejero de Agricultura criticó que las multas administrativas vigentes son tan reducidas que a los infractores les «compensa» vulnerar la ley. Esta práctica no solo asesta un golpe devastador a los agricultores canarios por competencia desleal, sino que pone en riesgo la salud de los consumidores al introducir alimentos sin garantías sanitarias ni origen certificado.

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Como ejemplo del descontrol en los muelles, Quintero alertó sobre la venta de productos a precios ridículos, señalando que comercializar fruta como una piña tropical a un precio muy inferior a su coste de producción en Canarias debe levantar sospechas de inmediato y ser objeto de denuncia.

En este sentido, el consejero recordó que el control de las mercancías que entran en el archipiélago depende exclusivamente del Gobierno de España a través de Aduanas, Sanidad Exterior y los Puestos de Control Fronterizo. Pese a que el Parlamento autonómico aprobó una resolución para reforzar la vigilancia e inspección, el Ejecutivo central no ha enviado un solo recurso extra a las islas.

Tolerancia cero: retiradas de licencia y vía penal

Para frenar esta sangría, Quintero defiende dos medidas drásticas: quitar la autorización de importación a quienes incumplan la normativa y derivar las actuaciones para que acarreen consecuencias penales. Asimismo, el consejero hizo un llamamiento a la ciudadanía para que no sea cómplice del fraude y denuncie cualquier venta de fruta tropical a precios «anormalmente bajos», síntoma claro de que ha entrado de forma ilegal.