CC y PP aprueban la ley más importante para desatascar el mercado de la vivienda ante la negativa de la izquierda

Todo canario que haya intentado construir, reformar o abrir un negocio conoce el tedioso papeleo que conlleva. Años de espera, expedientes acumulando polvo y ahorros menguando mientras un Ayuntamiento sella un papel. El Pleno del Parlamento ha dado un paso vital para acabar con este drama al aprobar la ley de agilización de licencias urbanísticas. La premisa es sencilla, si la Administración está colapsada, dejemos que la sociedad civil asuma la carga técnica.

El tiempo como impuesto oculto

En economía, el tiempo es el factor de producción más caro. Cuando un promotor o una familia inmoviliza su capital durante tres años a la espera de un permiso, asume unos costes financieros brutales. Se pagan intereses bancarios, se sufre la inflación de los materiales y se pierde lucro cesante, sin hablar, claro, del coste de oportunidad que genera y cómo esto incita al consumo de bienes inferiores, esto es, se deja de invertir en el sector de la vivienda, para invertir en otros sectores, o simplemente gastarlo sin generar un retorno a la sociedad y sin capitalizarnos como Islas. ¿Quién paga finalmente esa factura? El comprador o el inquilino.

La burocracia actúa hoy en Canarias como un impuesto regresivo. Penaliza al pequeño ahorrador que no tiene músculo financiero para aguantar años de parálisis. Al permitir que los colegios profesionales y entidades acreditadas certifiquen las obras, el Gobierno recorta drásticamente el coste de transacción. Menos meses de espera significan menos sobrecostes. Es una inyección de eficiencia que abaratará el producto final mucho más que cualquier subsidio público.

Desmonopolizar, no privatizar

La oposición (PSOE y NC) tilda la medida de "privatización" y acusa al Ejecutivo de querer beneficiar "a los de siempre". Es un error de concepto. El sector público sigue redactando el planeamiento, marcando los límites ecológicos y fijando las normas de habitabilidad. Lo que se ha roto es el monopolio de la verificación.

Pensemos en una ITV. El Estado marca qué requisitos de seguridad debe cumplir un vehículo, pero la revisión la ejecutan estaciones concesionarias. En el urbanismo canario acaba de nacer la "ITV de la vivienda". Al liberar a los técnicos municipales de comprobar expedientes rutinarios, estos podrán dedicarse a la verdadera función pública: pensar y planificar el desarrollo urbanístico de las Islas.

Las verdaderas "dos Canarias"

La diputada Carmen Hernández (NC) alertó de que esta ley fracturará la tierra en "dos Canarias". La ironía es que ese abismo ya existe, pero lo ha provocado precisamente el exceso de regulación.

Hoy tenemos una Canarias de insiders (quienes ya tienen vivienda en propiedad o la heredan) y otra de outsiders (jóvenes y familias de clase trabajadora expulsados del mercado por la asfixia de la oferta). Cuando la oferta se estrangula mediante trabas, el precio sube. Al facilitar la entrada de nueva oferta al mercado, se diluye el poder de fijación de precios de los actuales propietarios. Construir más y más rápido es, desde un punto de vista económico, la medida más democratizadora posible para redistribuir la riqueza.

El mito de la zona tensionada

Durante el debate, Vox apuntó una verdad empírica que escuece a la izquierda: las zonas residenciales tensionadas han fracasado. Intervenir precios o aplicar leyes estatales "diabólicas" solo consigue que los propietarios retiren sus casas del mercado por miedo a la inseguridad jurídica.

Este mismo principio aplica al debate sobre el alquiler vacacional, defendido por ASG como motor económico. La solución a la fricción turística no pasa por la prohibición sistemática, sino por la competencia. Si el mercado residencial tradicional vuelve a ser ágil, rentable y seguro gracias a licencias rápidas, el capital inversor fluirá de forma natural hacia el alquiler de larga duración sin necesidad de coaccionar al propietario.

La realidad del mercado no atiende a ideologías. Canarias no necesita pócimas, necesita grúas, agilidad y libertad para edificar. Ceder el testigo a los profesionales colegiados no es rendirse, es asumir que, para solucionar un problema real, la sociedad siempre va un paso por delante de la burocracia.