Coordenadas Económicas, el foro de economía, empresa e innovación que evidenció los retos estructurales de las Islas

Pasadas las seis de la tarde de ayer, 21 de julio, el espacio La Industrial en Tenerife se llenó de talento con el fin de esclarecer la situación económica y empresarial del archipiélago. Arrancaba 'Coordenadas Económicas', un foro que dejó a un lado la complacencia institucional para tomar el pulso real de la economía. Lejos de las moquetas oficiales, la jornada dio voz a los autónomos y empresarios que lidian a diario con la asfixia regulatoria, demostrando que el talento canario sobrevive, en muchas ocasiones, a pesar de la administración y no gracias a ella.

La IA para sortear el papeleo

El evento comenzó pisando tierra. Orlando Santana, cofundador de Coco Solution, subió al escenario para explicar cómo la inteligencia artificial ya no es una opción, sino pura supervivencia empresarial. En un Archipiélago castigado por los sobrecostes y la lentitud administrativa, Santana dejó claro que optimizar procesos mediante la IA es la vía más rápida para ganar la competitividad y por tanto productividad. Automatizar tareas no es solo innovar, es ganar tiempo donde antes no se podía ganar.

Sangre nueva sin red de seguridad

El momento más humano llegó con quienes se juegan su patrimonio. Una mesa redonda sentó frente al público al dueño de la Quesería Ayojo, un joven que decidió echarse al campo junto a su hermano cuando solo tenían 23 y 21 años. A su lado, la pareja fundadora de Cerveza Melpeis, llegados desde Lanzarote. No hubo quejas ni victimismo, sino la constatación de una realidad: levantar un producto artesanal exige horas, riesgo y capital privado, esquivando la telaraña de normativas que suele atrapar al sector primario antes de que empiece a producir.

El grito de la patronal

La tensión del día a día la canalizaron los representantes empresariales. Cybell B. Kiessling, vicepresidenta de AJE Tenerife, y Abbas Moujir Hegeige, vicepresidente de organizaciones empresariales, pusieron cifras al desgaste. Ambos coincidieron en el diagnóstico: existe un problema de fuga de talentos, junto a una situación preocupante como es el absentismo laboral. Exigieron un cambio necesario para el marco y agilidad a unas instituciones que, con demasiada frecuencia, actúan como freno de mano del libre mercado.

El veredicto de Niño Becerra

El cierre corrió a cargo de Santiago Niño Becerra. El catedrático emérito trazó una radiografía cruda sobre los problemas estructurales que arrastra la economía canaria. Su exposición sirvió de advertencia definitiva: o el Archipiélago acomete reformas de calado para flexibilizar su mercado, aumentar la población activa y, algo sorprendente, "reducir la población", o la dependencia de un sistema de bajo valor añadido terminarán por ahogar los brotes de iniciativa que ayer, a duras penas, demostraron seguir vivos en La Industrial.