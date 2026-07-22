Desarticulan una red de 92 personas por robar 87.000 euros en el aeropuerto de Tenerife Sur

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una actuación conjunta con agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Sección del aeródromo tinerfeño, han asestado un duro golpe a la delincuencia organizada. En el marco de la denominada operación Tonfa TF, las autoridades han detenido o investigado a 92 individuos acusados de cometer al menos un centenar de delitos de hurto de forma continuada en un conocido establecimiento comercial ubicado en las instalaciones aeroportuarias.

Las pesquisas policiales revelan que los sospechosos operaban de manera coordinada para sustraer artículos de alto valor comercial, logrando acumular un botín que los investigadores calculan en una cifra muy significativa. En total, los miembros del grupo criminal se hicieron con mercancía valorada en más de 87.000 euros, centrando sus ilícitas actividades principalmente en la sustracción de perfumes de alta gama y numerosos cartones de tabaco que posteriormente podrían ser introducidos en el mercado negro para obtener beneficios económicos rápidos y directos.

Tras un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad y diversas labores de seguimiento, los agentes especializados consiguieron averiguar que los acusados utilizaban siempre un patrón de actuación idéntico para llevar a cabo sus golpes. El método requería de una sincronización precisa entre los diferentes integrantes de la red, lo que demuestra el nivel de profesionalización que habían alcanzado y la premeditación con la que actuaban en un entorno teóricamente controlado y sometido a estrictas medidas de seguridad como es una terminal de pasajeros.

El proceder de estas bandas organizadas consistía en acceder a las tiendas en grupos de dos o más personas, repartiéndose los roles de forma clara. Mientras algunos miembros se encargaban de vigilar el entorno para asegurarse de que no estaban siendo observados por los empleados del local o por las fuerzas de seguridad, otros se dedicaban a introducir velozmente los productos en bolsas y mochilas preparadas a tal efecto. Una vez ocultos los efectos, abandonaban el local comercial disimulando entre la multitud de viajeros sin levantar sospechas inmediatas.

El operativo policial ha destacado por su gran amplitud territorial, ya que las detenciones no se han limitado exclusivamente al archipiélago canario. Gracias al excelente trabajo de investigación coordinado, se ha logrado identificar, localizar e interrogar a los 92 acusados en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche. Este despliegue ha sido posible gracias al apoyo fundamental de las unidades pertenecientes a cada Comandancia implicada en el territorio nacional, demostrando la eficacia de la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad del Estado.

Como resultado directo de estas intervenciones, las autoridades han conseguido desarticular dos importantes grupos criminales que habían hecho de este tipo de hurtos su principal medio de vida. Además, los agentes han logrado recuperar gran parte de los efectos sustraídos antes de que fueran vendidos a terceros, ascendiendo el valor de esta mercancía recuperada a más de 45.000 euros. Las diligencias instruidas sobre el caso, junto con todos los detenidos e investigados, ya han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de la localidad de Granadilla de Abona para continuar con el correspondiente proceso judicial.