Domínguez blinda a los autónomos canarios con un plan de "segunda oportunidad"

El vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha defendido con rotundidad en sede parlamentaria la solidez de las políticas dirigidas a la economía real de las islas. Durante su comparecencia, Domínguez exhibió un balance contundente: Canarias cuenta ya con 147.975 autónomos, lo que supone un incremento neto de 8.711 trabajadores por cuenta propia respecto a julio de 2023.

Acreditando que los emprendedores son el motor prioritario del Ejecutivo regional, el vicepresidente anunció un nuevo paquete de apoyo enfocado en dar una segunda oportunidad a aquellos profesionales en riesgo de cierre. La medida se desplegará mediante facilidades crediticias, tutorización y asesoramiento especializado en colaboración directa con los colegios profesionales de abogados del archipiélago.

Asegurar el comercio tradicional y la cuota cero

A este plan de rescate se le sumará tras el verano un programa de relevo generacional, diseñado junto a las Cámaras de Comercio para frenar la pérdida de pequeños comercios, talleres y negocios familiares provocada por jubilaciones sin sucesión.

Domínguez remarcó que estos proyectos apuntalan dos de las grandes apuestas de la legislatura: la creación de la Dirección General de Autónomos y la implantación de la cuota cero. Esta última ha registrado un éxito de convocatoria creciente, escalando hasta las 4.689 solicitudes en 2026 —frente a las 3.000 de 2024 y 3.700 de 2025—. El Ejecutivo ya ha hecho efectiva la primera remesa por valor de más de 1 millón de euros para beneficiar a un grupo inicial de 1.079 autónomos, dentro de un crédito global de 3,3 millones.

Alivio fiscal directo a quien "levanta la persiana cada mañana"

El despliegue del plan "Respaldo Autónomos" se completa con herramientas como la línea Concilia, la cobertura de incapacidad temporal y el incentivo +uno52 para apoyar la contratación de empleados mayores de 52 años. En el terreno tributario, Domínguez recordó el impacto directo de haber elevado la franquicia del IGIC a 50.000 euros y la bonificación a los carburantes, que mantendrán el tipo cero en agosto.

"Quienes levantan la persiana cada mañana merecen más apoyo y menos obstáculos", enfatizó Manuel Domínguez, cerrando filas con el sector emprendedor y garantizando que el Ejecutivo estará al lado "de quien arriesga, de quien invierte y de quien mantiene viva la economía real de nuestras islas".