El Cabildo de Tenerife ensaya su respuesta ante los incendios forestales con un simulacro

El Cabildo de Tenerife ha llevado a cabo este martes un ejercicio práctico integral para evaluar la eficacia y la capacidad operativa de los medios de extinción. El escenario elegido ha sido el área de Las Calderetas, ubicada en el municipio de El Sauzal, donde se ha desplegado el denominado Operativo Contraincendios 2026. Este tipo de adiestramientos resultan vitales para garantizar la coordinación de los profesionales ante la amenaza de un conato en los montes de la isla.

La maniobra ha permitido examinar con detalle toda la cadena de intervención que se activa en caso de emergencia. El proceso abarca desde la primera alerta por avistamiento de humo hasta las labores de remate y, por último, la investigación de las causas. Según ha informado la corporación, el simulacro comenzó cuando una patrulla del operativo preventivo detectó una columna de humo y dio aviso inmediato al Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin).

Una vez recibida la alerta, se puso en marcha todo el engranaje de protección del medio natural. En esta fase inicial intervinieron los técnicos de guardia, junto con las brigadas forestales de la Brifor y diversos medios terrestres y aéreos. La actuación concluyó con el perímetro asegurado y el fuego virtualmente controlado, dando paso a la Guardia Civil y a los agentes especializados, encargados de acotar la zona para recabar pruebas sobre el origen de las llamas.

A la jornada de adiestramiento asistieron los máximos responsables de la gestión de emergencias en la administración. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó el nivel de preparación técnica de los efectivos y aseguró que la isla está preparada para responder "desde el primer minuto". En esta línea, incidió en que frente al fuego "cada minuto cuenta" y apeló a la planificación y el entrenamiento constante como las mejores herramientas para salvaguardar el entorno natural.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, detalló la magnitud de los recursos humanos destinados a la campaña de verano. El dispositivo está integrado por más de 700 profesionales directos de la institución, reforzados mediante acuerdos que movilizan miles de jornadas de vigilancia adicional. A este gran despliegue estival se suman operarios de la empresa pública Gesplan, efectivos del Ejército de Tierra, miembros de Protección Civil, el Consorcio de Bomberos y personal del Parque Nacional del Teide.

Desde la dirección técnica, el responsable operativo de las brigadas, José María Sánchez, puso en valor la rutina de trabajo, asegurando que estos ensayos son cruciales para mantener los protocolos engrasados y actualizados. Asimismo, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, trasladó un mensaje de seguridad a los vecinos de su municipio. El regidor agradeció el esfuerzo de todos los cuerpos implicados y subrayó la "tranquilidad" que aporta disponer del mayor sistema de vigilancia y prevención desplegado jamás en la historia de la región.