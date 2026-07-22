El Gobierno y Canarias blindan las reservas marinas con drones y abren la puerta a ampliarlas

El Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura han abierto la puerta a la creación de nuevas reservas marinas en el archipiélago. El anuncio se produjo durante el acto de clausura de los aniversarios de las áreas marinas protegidas, celebrado este martes en Santa Cruz de Tenerife, donde el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, coincidieron en defender este modelo como una garantía para el futuro del sector pesquero.

Quintero destacó que las reservas marinas han demostrado ser una herramienta eficaz para recuperar los recursos pesqueros, conservar la biodiversidad y dar estabilidad a la pesca artesanal, una actividad con un importante peso económico y social en las islas.

Las reservas marinas, clave para el futuro del sector

El consejero explicó que la protección de determinadas zonas del litoral permite aumentar la biomasa y mejorar la sostenibilidad de la actividad pesquera. A su juicio, este equilibrio entre conservación y explotación responsable también favorece la rentabilidad de los profesionales del mar y facilita el relevo generacional en un sector cada vez más envejecido.

Quintero recordó además que muchas de estas reservas nacieron gracias al impulso de los propios pescadores y defendió que cualquier decisión sobre su futuro debe tomarse de la mano del sector y respaldada por criterios científicos.

En la misma línea, Luis Planas aseguró que Canarias se ha convertido en un ejemplo internacional de cogobernanza y gestión sostenible de los recursos marinos. El ministro rechazó la idea de que la protección del medio ambiente sea incompatible con la actividad económica.

"Hay quien enfrenta conservación y actividad pesquera, pero precisamente son los pescadores quienes mejor contribuyen a proteger nuestros mares", afirmó.

Más vigilancia contra la pesca ilegal

Durante el acto, el ministro anunció un refuerzo de los medios destinados a proteger las reservas marinas. El Estado incorporará una nueva patrullera de última generación y reforzará la vigilancia con drones y vehículos submarinos no tripulados para mejorar el control de las aguas del archipiélago.

El objetivo es intensificar la lucha contra la pesca furtiva, una práctica que, según Planas, solo puede erradicarse con la colaboración de toda la sociedad. En este sentido, pidió a los consumidores que no compren pescado procedente de actividades ilegales.

En la actualidad, Canarias cuenta con tres reservas marinas de interés pesquero: La Restinga, en El Hierro; La Palma; y La Graciosa, que con más de 70.000 hectáreas es la mayor de España. Tanto el Gobierno central como el Ejecutivo autonómico ya trabajan en la posibilidad de ampliar esta red con nuevas áreas protegidas en La Gomera, Tenerife y el entorno del islote de Lobos.