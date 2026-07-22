El Parlamento de Canarias respalda por unanimidad la prórroga del IGIC cero al combustible

El Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad de todos los grupos políticos el decreto-ley que prorroga durante tres meses las medidas tributarias extraordinarias sobre los combustibles. La Cámara autonómica da así luz verde a mantener hasta el próximo 30 de septiembre la aplicación del tipo cero del IGIC a los carburantes, además de la devolución del impuesto sobre derivados del petróleo que beneficia directamente a los sectores del transporte y la agricultura.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, defendió la urgencia de la prórroga ante la persistencia de los efectos de la guerra de Irán y las tensiones en Oriente Medio sobre los mercados económicos. Asián advirtió de que dejar caer las ayudas en un momento en que "el Estrecho de Ormuz se abre y se reabre cada dos por tres" generaría un efecto destructivo, recordando que son medidas "paliativas" con las que las islas acompañan las decisiones estatales.

"Cero patatero": el PP retrata los impagos de Moncloa

Durante el debate, el portavoz del PP, Fernando Enseñat, sumó el apoyo de su grupo pero cargó con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Enseñat cuestionó "dónde está el Gobierno de España", recordando que Canarias lleva tres meses esperando por los 15 millones de euros prometidos desde Madrid, a los que se añadían otros siete millones adicionales. "No los han pagado, a los canarios ni un euro, cero patatero", denunció en el hemiciclo.

En defensa de la gestión regional, José Miguel Barragán destacó el uso de la "microcirugía" para proteger de forma selectiva al subsector de los transportes, clave en la formación de precios, mientras Raúl Acosta insistió en la estricta necesidad de mantener el escudo tributario ante la incertidumbre energética.

Portazo a tramitar la norma como proyecto de ley y reproches por la inflación

Pese al respaldo unánime a la convalidación, la sesión evidenció el malestar de los grupos de izquierda por la decisión de no tramitar el decreto como proyecto de ley. El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, calificó de "rácana" la iniciativa al contener solo "dos miserables medidas" y advirtió del "fracaso" que supone que la inflación en las islas haya aumentado por encima de la media nacional. En la misma línea, Manuel Hernández justificó el apoyo socialista "por responsabilidad" tras afear que el texto "llegó mal y se quedó corto".

Por su parte, el diputado de Vox, Javier Nieto, argumentó la prórroga alertando del "impacto psicológico" de los precios internacionales sobre los consumidores, aunque contrapuso la situación de las islas con la de otros escenarios internacionales golpeados por la guerra como la península de Crimea, donde el litro de gasolina llegó a rozar los 5,84 euros.