Empresarios del ocio de Tenerife piden que "cada uno" pueda elegir si quiere fumadores en terrazas ante la nueva ley

La gestión de los espacios privados y el uso de las zonas del litoral en Canarias afrontan un nuevo escenario normativo. El proyecto de Ley del Tabaco, aprobado en segunda vuelta, extiende la prohibición de fumar a las terrazas de bares y restaurantes, e introduce como principal novedad la restricción en las playas marítimas. La medida afecta de forma directa a la dinámica económica y social de las islas, donde el sector servicios sostiene el empleo.

El derecho a decidir del empresario

Desde la Asociación Empresarial de Restauración y Ocio (AERO), su vicepresidente, Carlos Quintero, defiende la autonomía de cada propietario frente a las directrices uniformes. El sector sostiene que el empresario debe conservar la potestad de definir el perfil de su establecimiento. "Cada uno debe determinar si quiere fumadores o no fumadores en sus terrazas", señala Quintero, quien recuerda que la convivencia de criterios entre los usuarios aconseja que cada negocio decida su rumbo.

La aplicación de la norma genera dudas organizativas complejas, en especial en eventos multitudinarios al aire libre y conciertos, citas habituales en la oferta de ocio del archipiélago. Quintero califica de imposible establecer controles en recintos exteriores donde el público acude a divertirse. "Te puedes volver loco", advierte ante el intento de regular conductas en espacios abiertos de gran concurrencia.

El coste de limitar la libertad

El impacto sobre la rentabilidad económica es otra de las variables que preocupa a las empresas locales. Aunque los efectos reales dependen de las características de cada local, como la explotación de máquinas expendedoras o los contratos publicitarios de imagen, la patronal constata una cruda realidad del mercado: cada limitación conlleva una pérdida de valor económico. Por ello, el sector rechaza las regulaciones globales desde los despachos y aboga por el respeto al criterio de los operadores que conocen a sus clientes.