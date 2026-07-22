La climatización del pabellón Santiago Martín de Tenerife estará lista a principios de 2027

La ansiada mejora de las infraestructuras deportivas en las Islas Canarias da un nuevo paso adelante. La cancha del Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín contará con un sistema de regulación térmica plenamente operativo durante el primer trimestre del año 2027. Así lo han confirmado las autoridades locales tras una exhaustiva visita para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo en el recinto.

Este importante anuncio fue realizado este miércoles por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera de Deportes de la institución insular, Yolanda Moliné. Ambos dirigentes acudieron a inspeccionar las obras correspondientes a la segunda etapa del proyecto. Se trata de una actuación estratégica cuya inversión supera los 1,5 millones de euros y que tiene como principal objetivo mejorar de forma sustancial las condiciones de confort térmico tanto para los deportistas profesionales como para los equipos técnicos, árbitros y los miles de aficionados que acuden regularmente a las gradas.

Durante este recorrido de evaluación, los representantes políticos estuvieron acompañados por la cúpula directiva del club local. En concreto, el acto contó con la destacada presencia del presidente del CB Canarias, Aniano Cabrera, y del director general de la entidad deportiva, Eusebio Díaz. Esta obra no es un hecho aislado, sino que estos trabajos se suman a una larga lista de distintas mejoras ejecutadas por el Cabildo de Tenerife en el recinto a lo largo de los últimos años para modernizar sus infraestructuras.

Entre las intervenciones previas más destacadas figuran la adecuación térmica del gimnasio de los jugadores, la modernización de la zona VIP y de autoridades, así como la reforma integral de los vestuarios utilizados por el primer equipo. A todo ello se añade la renovación del equipamiento deportivo fundamental y la instalación tecnológica de nuevos cubos LED y marcadores que cumplen de forma estricta con todas las normativas exigidas para albergar competiciones nacionales e internacionales al más alto nivel.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha querido subrayar el esfuerzo continuo de la corporación al destacar que se siguen "dando pasos" decididos para perfeccionar esta histórica instalación. Según ha detallado, esta actuación global, cuyas dos fases iniciales han supuesto una inversión de más de 1,7 millones de euros en total, "incrementará de forma notable el confort de deportistas y aficionados y permitirá que el Santiago Martín siga respondiendo a las exigencias de las grandes competiciones nacionales e internacionales durante muchos años".

En esta misma línea, Afonso ha añadido que la institución insular mantiene un "compromiso firme" con la preservación y constante actualización de sus recintos públicos. El fin último es ofrecer espacios modernos y eficientes que estén adaptados a las necesidades reales de quienes los utilizan a diario. Asimismo, ha incidido en que este tipo de políticas resultan vitales para "seguir reforzando la capacidad de Tenerife para acoger eventos deportivos de primer nivel" en el futuro.

Por su parte, la consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha señalado ante los medios de comunicación que la instalación de este sistema "se trata de una actuación muy esperada por los usuarios del pabellón y especialmente por el CB Canarias". Moliné ha hecho hincapié en que desde el inicio del proyecto se ha trabajado de manera coordinada con la directiva del conjunto insular para programar cada una de las fases de la obra con minuciosidad, logrando así minimizar al máximo las lógicas molestias derivadas de unos trabajos de esta envergadura.

Finalmente, Moliné ha explicado que toda "la planificación se ha realizado de forma conjunta con el club" para que sea completamente posible compatibilizar la ejecución material de las obras con la intensa rutina de los entrenamientos y las exigentes competiciones oficiales. El propósito es que "la actividad del pabellón pudiera mantenerse con la mayor normalidad posible". A su juicio, esta estrecha relación institucional y deportiva "está siendo fundamental para avanzar en una intervención de gran complejidad técnica sin afectar al funcionamiento habitual de la instalación".