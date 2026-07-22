La Policía Nacional requisa 350 kilos de hachís ocultos entre piñas de maíz en Canarias

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narcotráfico en el archipiélago canario tras desarticular una organización criminal dedicada a la recepción, preparación y distribución de sustancias estupefacientes. La operación se ha saldado con la detención de tres personas y la incautación de 350 kilos de droga que pretendían ser distribuidos entre las distintas islas.

La investigación, que se inició a principios del año 2026, ha sido liderada por los agentes adscritos a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) con base en Las Palmas. Durante las pesquisas, los efectivos policiales lograron intervenir, además del gran alijo, diversos vehículos y abundante material empleado para la preparación de los envíos, lo que supone un impacto económico para la red estimado en unos 700.000 euros.

El entramado criminal destacaba por utilizar una sofisticada infraestructura logística para introducir la mercancía ilegal en el circuito de distribución interinsular. Según han detallado las fuerzas de seguridad, el grupo recibía los cargamentos directamente procedentes de Marruecos. Una vez en territorio español, procedían a su empaquetado para introducirlo en envíos que simulaban ser operaciones comerciales completamente legales.

Para ejecutar estos movimientos con la mayor discreción posible, los delincuentes operaban a través de empresas del sector logístico canario. Asimismo, el grupo contaba con una red de transportistas encargados de recoger y entregar la mercancía siguiendo unas directrices muy estrictas. Con el objetivo de dificultar la labor de vigilancia policial y evitar la trazabilidad de los desplazamientos, empleaban habitualmente furgonetas de alquiler.

Uno de los aspectos más llamativos de la operación ha sido el método de ocultación. Los investigadores descubrieron que la banda utilizaba productos agrícolas como tapadera para camuflar los paquetes ilícitos y pasar inadvertidos en los trayectos marítimos o aéreos entre las islas. De hecho, en el momento de la aprehensión, los agentes encontraron los fardos escondidos meticulosamente entre cajas de hortalizas y piñas de maíz que estaban listas para su inminente comercialización.

Durante la fase de explotación del operativo, los efectivos de la Udyco procedieron al arresto de tres individuos acusados de pertenencia a organización criminal. Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para todos ellos.

No obstante, la Dirección General de la Policía ha confirmado que la investigación permanece abierta. Las autoridades no descartan que se produzcan nuevas actuaciones en las próximas semanas orientadas al esclarecimiento total de los hechos y a la posible localización de otros eslabones que formaran parte de este grupo delictivo.