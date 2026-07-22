Los tabaqueros de Canarias alertan del golpe económico por la nueva ley del Gobierno

La Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros reclama al Gobierno que abra un diálogo con el sector antes de aprobar una reforma que, a su juicio, amenaza miles de empleos y una de las principales industrias del Archipiélago.

La presidenta de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros (ACIT), Dácil Barreto, ha mostrado su preocupación por el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros para endurecer la regulación del tabaco y ampliar los espacios libres de humo. La organización advierte de que, si la norma sale adelante tal y como está planteada, tendrá un importante impacto sobre el empleo, la inversión y las exportaciones en Canarias.

Barreto reclama que el texto se tramite con el "máximo rigor institucional" y que durante su recorrido parlamentario se escuche a los sectores afectados. A su juicio, antes de aprobar una reforma de este alcance es necesario analizar con detalle si las medidas son realmente proporcionadas y eficaces.

La asociación recuerda que el proyecto aún debe superar distintas fases de consulta, por lo que considera que todavía hay margen para introducir cambios. Entre ellos, pide una evaluación específica sobre las consecuencias económicas e industriales que tendría la norma en Canarias. También cuestiona que el Gobierno haya prescindido del informe del Consejo de Estado, un paso que el propio Ministerio de Sanidad contemplaba inicialmente en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.

Piden una regulación basada en criterios técnicos

Desde la ACIT sostienen que cualquier modificación de la legislación debe apoyarse en la evidencia científica y desarrollarse mediante un proceso transparente. Además, recuerdan que la Unión Europea ya trabaja en la revisión de su propia normativa sobre estos productos y consideran que ambos procesos deberían coordinarse para evitar cambios continuos que generen inseguridad jurídica.

Aunque la patronal comparte el objetivo de reducir el consumo de tabaco, especialmente entre los menores, insiste en que las decisiones deben adoptarse tras una evaluación rigurosa y teniendo en cuenta la realidad económica de Canarias.

"Canarias cuenta con una realidad industrial singular que debe ser escuchada", defiende Barreto.

Preocupación por el veto al tabaco en las terrazas

Uno de los aspectos que más inquieta al sector es la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La asociación considera que esta medida podría perjudicar a un destino turístico como Canarias, donde el turismo genera el 36,8% de la riqueza regional.

Según la ACIT, implantar una restricción que no existe en la mayoría de los principales países europeos de origen de los visitantes podría provocar molestias tanto a turistas como a residentes y afectar a la experiencia de quienes eligen las islas para sus vacaciones.

La patronal recuerda además el peso económico de la industria tabaquera en el Archipiélago. Según sus datos, el sector representa cerca del 14% de la producción industrial de Canarias, mantiene más de 6.000 puestos de trabajo y constituye uno de los principales motores exportadores de las islas.

Por todo ello, Barreto pide que las decisiones se tomen con criterios técnicos, económicos y de seguridad jurídica. "Solo desde el equilibrio y la responsabilidad regulatoria será posible avanzar en medidas eficaces", concluye la presidenta de la ACIT.