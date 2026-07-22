Luz verde a la Ley de RTVC: el Parlamento liquida la parálisis del ente público frente al "no" de la oposición

El Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde este miércoles a la nueva Ley del Servicio Público de Comunicación Audiovisual, una norma clave para sacar a RTVC del colapso normativo y garantizar la estabilidad laboral de la plantilla. El texto ha salido adelante con el respaldo firme de los cuatro grupos que apoyan al Ejecutivo autonómico (CC, PP, ASG y AHI), mientras que toda la oposición en bloque, PSOE, Nueva Canarias-Bloque Canarista y VOX, ha votado en contra para intentar frenar la ley.

"Cero influencia": el PP retrata el "ridículo" de la pasada legislatura

Durante el debate plenario, el diputado del PP, Carlos Ester, arremetió contra la gestión del anterior Ejecutivo del Pacto de las Flores, recordando el "bloqueo sistemático" al que sometieron a la televisión autonómica y el "ridículo estrepitoso" provocado por las disputas internas de los partidos progresistas. Ester puso en valor que la nueva norma acaba con el modelo fallido de 2014, incrementa la seguridad jurídica y garantiza el estricto control parlamentario sin tutelas políticas.

Por su parte, la parlamentaria de Coalición Canaria, Vidina Espino, afeó a la oposición que pretenda mantener la parálisis institucional. Espino destacó que la ley impedirá que RTVC "vuelva a quedar bloqueada como en la última década" y subrayó que la norma blinda por ley 1.600 horas anuales de informativos de producción propia, protegiendo de forma definitiva el empleo del personal.

La paradoja de la izquierda: alineada con VOX contra la estabilidad del ente

Resulta llamativo que, pese a que la norma impide explícitamente la privatización de los informativos, el bloque de la izquierda prefiriera atrincherarse en el 'no' e incurrir en la paradoja de coincidir en el sentido de voto con la formación de Santiago Abascal.

Mientras la socialista Nira Fierro recurría a la hipérbole acusando al Gobierno de instalar un "comisario político" y Carmen Hernández (NC-bc) bautizaba despectivamente la cadena como "TeleClavijo", la diputada de VOX, Paula Jover, hablaba de "un nuevo NODO". Una coincidencia de voto en la oposición que desde la mayoría parlamentaria atribuyen al despecho de las fuerzas de izquierda tras perder la capacidad de controlar los órganos del ente público.

Cohesión insular y plenas garantías para los profesionales

Asimismo, desde las fuerzas insularistas que respaldan al Ejecutivo, Melodie Mendoza (ASG) y Raúl Acosta (AHI) valoraron que el texto definitivo dote de la máxima cohesión a las ocho islas y atienda a la realidad del archipiélago. Mendoza resaltó el amplio consenso alcanzado durante la fase de ponencia para incorporar enmiendas de mejora, mientras que Acosta celebró la implantación del Consejo Profesional como una herramienta pionera para blindar la independencia periodística y la deontología en las redacciones. Con este paso, la Cámara autonómica despeja la inseguridad jurídica que amenazaba al ente y consolida la estabilidad del servicio público.