Medio millon de euros públicos para el 'Hollywood' canario

El Gobierno de Canarias ha vuelto a abrir la caja de los fondos públicos. En esta ocasión, el beneficiario es el sector audiovisual. Pese a que el discurso oficial presenta a esta industria como un motor económico, que permite la diversificación del turismo y que será un sector robusto gracias al auge de los rodajes internacionales, el Ejecutivo autonómico inyectará 520.000 euros procedentes de los contribuyentes para costear películas, series y cortometrajes locales.

La Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura abrió este miércoles el plazo para solicitar estas ayudas. Los fondos se repartirán en régimen de concurrencia competitiva bajo el paraguas de la Estrategia Audiovisual de Canarias.

Consecuencias de la subvención

Subvencionar un sector que está en pañales en las islas tiene dos posibles consecuencias: o dar un empujón que permita hacer que Canarias sea más visible para este mercado, o la más probable, que generes un nuevo mercado dependiente del dinero público que se haga cada vez más improductivo y que terminemos pagando entre todos sin que genere beneficios, haciéndonos todavía más dependientes del turismo, al necesitar el dinero público procedente de este sector para pagar al sector audiovisual.

El reparto del medio millón

El presupuesto público destinado a esta convocatoria se divide en dos grandes partidas diseñadas para asumir el riesgo financiero de las productoras en sus fases iniciales:

340.000 euros se destinarán al desarrollo de largometrajes y series de ficción, animación o documentales. Este dinero busca cubrir la fase creativa y técnica previa al rodaje.

180.000 euros irán dirigidos íntegramente a financiar la producción de cortometrajes.

Cuotas y proteccionismo local

Las bases de esta convocatoria muestran un evidente sesgo intervencionista. Las ayudas están dirigidas a productoras independientes, pero exigen cumplir con estrictas cuotas de residencia.

Para acceder a los fondos de largometrajes y series, los proyectos deben garantizar que al menos dos de los tres puestos clave del equipo, producción ejecutiva, dirección o guion, estén ocupados por personas con residencia fiscal en Canarias. Una medida que limita la libre competencia en favor del proteccionismo local.

Las empresas interesadas disponen de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes. Una dinámica de dependencia institucional que contrasta frontalmente con la imagen de un sector audiovisual fuerte y autosuficiente capaz de competir en el mercado sin el respaldo del boletín oficial.