Una pelea entre pasajeros obliga a un avión a regresar de emergencia a Tenerife Sur

Un vuelo con destino a Liverpool tuvo que regresar de emergencia este martes al aeropuerto de Tenerife Sur después de que se produjera una pelea entre varios pasajeros cuando la aeronave ya se encontraba en el aire.

El incidente se registró apenas media hora después del despegue. La situación llevó al comandante a tomar la decisión de interrumpir el trayecto y volver a Tenerife al considerar que el altercado suponía un riesgo para la seguridad del vuelo.

Tras recibir el aviso, los controladores aéreos facilitaron un aterrizaje prioritario para que el avión pudiera tomar tierra lo antes posible. Mientras tanto, efectivos de las fuerzas de seguridad y de los servicios de emergencia se desplazaron hasta el aeropuerto para intervenir a la llegada de la aeronave.

Las primeras informaciones apuntan a que en la pelea estuvieron implicados alrededor de una decena de pasajeros, aunque por el momento no han trascendido las causas que desencadenaron el enfrentamiento.

El avión aterrizó sin incidencias en Tenerife Sur y los pasajeros implicados fueron identificados por los agentes. Hasta el momento no se ha informado de si se han practicado detenciones ni de las posibles consecuencias para los responsables del altercado.

El incidente provocó un importante retraso en la operación del vuelo, que tuvo que permanecer en tierra antes de reanudar su viaje hacia la ciudad británica.