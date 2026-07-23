Canarias planta cara al Ministerio de Mónica García: Su reforma es un fracaso

La nefasta gestión del Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García ha vuelto a quedar completamente retratada. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ejerció como portavoz de las diecisiete Comunidades Autónomas durante la reunión telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). En representación de todo el bloque autonómico, Monzón ha liderado un frente unánime para plantarle cara al Ministerio y exigir la paralización inmediata y el reinicio desde cero del polémico Anteproyecto del Estatuto Marco.

Exigencia unánime para frenar el colapso médico

Durante la sesión, la consejera canaria fue la encargada de dar lectura a un escrito firmado por todas las Comunidades Autónomas para arrinconar la imposición del Gobierno central. Las regiones exigieron formalmente a la ministra Mónica García que abra un nuevo proceso de diálogo real con las organizaciones sindicales, partiendo desde el principio mediante una metodología seria que permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible, escuchando las justas reivindicaciones del colectivo para poner fin de una vez a la huelga que arrastran los médicos desde hace meses.

El paciente, gran perjudicado del caos del Ministerio

Las autonomías advirtieron con dureza de que la incapacidad negociadora del Ministerio de Sanidad y las continuas jornadas de huelga están teniendo un impacto devastador en la calle: merman directamente la actividad asistencial, complican severamente la atención a los ciudadanos y ponen en grave riesgo la calidad sanitaria y la seguridad de los pacientes. Este histórico plantón representa ya el tercer pronunciamiento conjunto que realizan las Comunidades Autónomas en apenas un mes y medio contra la gestión de Mónica García, recordando que una norma de esta trascendencia es inviable sin el respaldo de las administraciones que gestionan los servicios.

Sordera e incompetencia ante las propuestas sensatas

Frente a la parálisis impuesta por la cartera de Sanidad, Canarias recordó que ya intentó aportar soluciones con sentido común hace meses. El pasado 20 de marzo, Esther Monzón, de la mano de los consejeros del País Vasco y Castilla-La Mancha, planteó al Ministerio la designación de un mediador independiente para desbloquear la negociación con los médicos. Sin embargo, la ceguera y arrogancia del Ministerio de García provocó el rechazo de esta medida, prefiriendo perpetuar el conflicto antes que dar el brazo a torcer para solucionar los problemas reales de la sanidad.