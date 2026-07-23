La relación entre el poder político y la libertad de creación vuelve a generar fricciones en Canarias. Esta vez, el escenario es Fuerteventura, y los protagonistas son el conocido creador de contenido Karin Herrero, que cuenta con más de 2,5 millones de seguidores y que fue locutor y reportero de la emisora musical LOS40, y el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera. Un choque que evidencia la brecha entre la agilidad de la sociedad civil y la pesadez de las instituciones.

Todo comenzó como una simple campaña. Karin, tras completar una gira de venta de su nuevo libro para adolescentes, La fakin guía para el fakin insti, por las principales ciudades de España, decidió cerrar el ciclo asumiendo pérdidas económicas, pero apostando por sus raíces, por su ciudad natal, Puerto del Rosario. Para anunciar el evento, recurrió a su tono habitual. Publicó un vídeo donde bromeaba calificando a Puerto del Rosario como una ciudad peligrosa, rodeado de figurantes que imitaban a pandilleros, entre los que se incluía a sí mismo. Una estrategia de marketing directo y satírico diseñada para buscar impacto en un mercado hipercompetitivo.

La pesada maquinaria burocrática

El humor, sin embargo, chocó contra el muro de la incomprensión burocrática. El Ayuntamiento emitió un comunicado oficial acusando al autor de dañar la imagen del municipio y de proyectar una visión distorsionada. La institución, en lugar de ignorar la broma o siquiera tratar de entenderla bajo el contexto de quien la hace y por qué, decidió activar sus recursos para señalar públicamente a un individuo por ejercer su libertad de expresión.

La respuesta del tiktoker ha sido contundente. Lejos de pedir disculpas por una ofensa inexistente, el creador canario desmontó el ataque recordando su arraigo. Enumeró las veces que ha recomendado la gastronomía local, las playas de Fuerteventura y el orgullo por su origen en medios de comunicación nacionales. Acciones de promoción genuinas por las que, curiosamente, el Consistorio jamás le ha otorgado reconocimiento alguno.

En un exceso de celo institucional, el Ayuntamiento decidió que esta sátira era motivo suficiente para rechazar y dar la espalda a la firma de libros. Lejos de respaldar una iniciativa privada que dinamizaba la actividad del municipio, el Consistorio justificó su boicot al evento amparándose en el supuesto daño reputacional que había generado el vídeo. Una maniobra que evidencia cómo la administración prefiere castigar la incorrección política antes que aplaudir el éxito de un emprendedor local que, paradójicamente, decidió apostar por su tierra asumiendo el riesgo de su propio bolsillo.

Este discurso de que las personas que triunfan se tienen que ir de las islas, que no hay oportunidades, se reafirma, en este caso por culpa de David de Vera, quien no solo castiga al influencer, sino además a toda su audiencia local, que no puede permitirse ir a verlo a Madrid, Barcelona, Zaragoza u otras grandes ciudades, y encima que hace un evento a pérdidas, por amor a su tierra, y que justamente su tierra, o más bien quien manda en su tierra, lo rechaza siendo uno de los casos de éxito entre jóvenes más importantes no solo de la isla de Fuerteventura, sino de Canarias entera.

El veredicto de la calle

El conflicto destapa una desconexión reveladora. Mientras el alcalde dedica tiempo y recursos públicos a condenar un vídeo en redes sociales, los ciudadanos acudieron en masa a la firma de libros, respaldando al autor con su presencia. Herrero fue tajante al dirigirse a De Vera: "Su opinión no importa un carajo. Importa la de los ciudadanos de Puerto del Rosario que fueron a mi firma".

El episodio deja una reflexión necesaria sobre las prioridades de la clase política insular. En lugar de entender los códigos de la comunicación moderna, se opta por el victimismo institucional. Quizás, en el fondo, lo que realmente incomoda en los despachos es que la iniciativa de un joven logre generar más interés hacia la isla que años de costosa gestión municipal.