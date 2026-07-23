El área educativa del Auditorio de Tenerife reúne a más de 20.000 personas

Más de 20.000 personas participaron durante la temporada 2025-2026 en las actividades educativas y sociales organizadas por el Auditorio de Tenerife. La programación incluyó conciertos para escolares, visitas guiadas, proyectos de mediación cultural y encuentros con docentes, consolidando la apuesta del Cabildo por acercar las artes escénicas a públicos de todas las edades.

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha celebrado los resultados obtenidos y ha asegurado que estas cifras reflejan el impacto del trabajo desarrollado por el Área Educativa y Social del Auditorio.

"Resulta gratificante comprobar los frutos de este departamento", afirmó Acha, quien destacó que la programación ha conseguido reunir desde los más pequeños —gracias al innovador proyecto Coro Canguro— hasta personas mayores, como una alumna de 78 años que participa en las Escuelas de Teatro.

El responsable insular también puso en valor la variedad de iniciativas desarrolladas y subrayó que muchas de ellas se han llevado fuera de la capital para acercar la cultura a distintos municipios de la isla.

La cultura llega a las aulas

Uno de los principales ejes del programa volvió a ser el ámbito educativo. Durante el curso se organizaron 19 conciertos y representaciones escolares, que reunieron a más de 13.400 estudiantes.

Entre las propuestas destacaron las actividades desarrolladas junto a la Sinfónica de Tenerife, adaptadas a las diferentes etapas educativas, además de una representación especial de la ópera El castillo de Barbazul, del compositor Béla Bartók.

El programa Teatro en la Escuela también registró una intensa actividad. Tras seleccionar a 15 compañías teatrales, se llevaron a cabo 81 funciones y más de un centenar de talleres y sesiones creativas en 99 centros educativos, alcanzando a cerca de 6.600 participantes.

A ello se sumó el proyecto Teatro Aficionado, que permitió a diez colectivos locales ofrecer 42 representaciones a lo largo de la temporada.

Inclusión, familias y mediación cultural

Entre las novedades de este año destacó la primera edición del Coro Canguro, una iniciativa dirigida a familias con bebés que reunió a 40 adultos y 24 menores procedentes de diferentes municipios. El proyecto, basado en la metodología de la organización Grandes Oyentes, busca estimular el desarrollo infantil a través de la música y ya ha logrado proyección internacional, con una reciente experiencia en Nueva York junto a familias tinerfeñas.

El balance también resalta la colaboración con entidades como la Fundación DISA, que impulsa el programa Prevenidos, así como la celebración en el Auditorio de las XVII Jornadas de Inclusión en las Artes Escénicas, organizadas por el Inaem.

La temporada se completó con visitas guiadas para estudiantes, recorridos técnicos especializados y acciones de mediación desarrolladas junto a la Fundación ONCE y AFES Salud Mental.

Con este conjunto de iniciativas, el Auditorio de Tenerife mantiene su objetivo de acercar la cultura a toda la ciudadanía y utilizar las artes escénicas como una herramienta para fomentar el bienestar, la inclusión y el pensamiento crítico.